Miss Universo Fátima Bosch le dice a las latinas: ‘Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor’

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, publicó un mensaje en su cuenta en X en el que afirmó que cumplió uno de sus más grandes sueños al conquistar la corona en Tailandia.

En la publicación, luego de alcanzar este importante título, dijo: “Me siento súper emocionada, llena de sentimientos, de nostalgia, de todo el trabajo y de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración. Yo sabía que en esa banda, en México, salía yo; tenía que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a todas las personas que pusieron su amor y su apoyo”.

Además de esto, comentó: “Ya no era solamente salir por mí, sino por todas esas personas que merecen tener una voz y ser escuchadas. Esto es un sueño; creo que lo voy a asimilar mañana, porque ahorita solo estoy disfrutándolo”.

La mexicana protagonizó en la concentración del concurso un incómodo momento con Nawat Itsaragrisil, quien la trató de forma irrespetuosa, pero ella decidió responderle y además retirarse del lugar en el que se registró la situación.

Por esa razón, Fátima Bosch dijo: “A todas esas niñas latinas que se inspiran esta noche en mi historia, les diría que crean siempre en ustedes mismas, en la belleza de su alma, de su voz y de lo que son capaces de lograr. Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor”.

Para finalizar su mensaje, la nueva reina universal dijo: “Si un sueño llegó a su corazón, es porque tienen la capacidad de lograrlo. El camino no será fácil, habrá obstáculos, pero si trabajan duro, lo van a conseguir. Les mando todo mi amor y mucha buena vibra”.

México ya había ganado anteriormente el concurso con Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

