David Benavídez derrota a Anthony Yarde y apunta a enfrentar al Zurdo Ramírez

La noche del sábado fue un festival de golpes para David Benavídez. El pugilista estadounidense de ascendencia mexicana cumplió con su promesa y despachó al duro Anthony Yarde con una contundencia que no dejó lugar a dudas.

El nocaut técnico en el séptimo round no solo le valió la victoria, sino que envió un mensaje claro a la élite de las 175 libras.

Desde el primer campanazo, Benavídez impuso un ritmo frenético y una presión constante que Yarde no pudo sostener. El árbitro detuvo la pelea cuando el castigo ya era excesivo, preservando la salud del retador británico.

El resultado deja a Yarde con un récord de 27-4 (24 KO) y otra derrota en la élite, tras las sufridas frente a Sergey Kovalev y Artur Beterbiev. El británico vio frenada su racha de cuatro victorias consecutivas.

Para Benavidez, la noche confirmó su dominio en el peso semipesado. El “Bandera Roja”, ascendido a campeón WBC tras la negativa de Dmitry Bivol a completar la unificación obligatoria, suma ya tres victorias en 175 libras. Antes había derrotado a Oleksandr Gvozdyk y David Morrell Jr., ambas por decisión.

El próximo objetivo para Benavídez

Con el cinturón de campeón interino del CMB asegurado y su récord invicto intacto, Benavídez no perdió tiempo en señalar cuál es su objetivo principal en el horizonte.

El propio boxeador dejó entrever la posibilidad de un combate en la división de peso crucero, y un reporte de TV Azteca ha señalado que su próximo rival podría ser el también mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez, en lo que sería un emocionante duelo entre invictos.

La victoria sobre Yarde era vista como un paso necesario para demostrar su valía y forzar el tan ansiado duelo contra Canelo. En las entrevistas posteriores al combate, Benavídez fue directo al grano: “Lo dije antes de la pelea y lo repito ahora: esta victoria solo significa una cosa. He demostrado que soy el mejor de la división. Es hora de que el mundo vea la pelea que tiene que pasar. Canelo, te estoy esperando.” Aunque su mira está fijada en el trono absoluto del peso supermediano, el posible choque contra el Zurdo Ramírez en una categoría superior ofrecería a los aficionados otro megacombate entre mexicanos antes de, quizás, el encuentro definitivo.

Sigue leyendo:

David Benavídez descarta a Crawford y busca nuevos objetivos

Revancha en marcha: Canelo Álvarez y Terence Crawford inician conversaciones



