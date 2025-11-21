Revancha en marcha: Canelo Álvarez y Terence Crawford inician conversaciones para un segundo enfrentamiento.

La posibilidad de ver a Canelo Álvarez y Terence Crawford de nuevo sobre el ring ha tomado una fuerza considerable. Según la información difundida por el reconocido medio mexicano TV Azteca, las gestiones entre los promotores y representantes de ambos púgiles están en marcha para organizar la revancha que los aficionados han estado pidiendo.

Este segundo combate se daría en el marco de la intensa rivalidad que se generó tras su primer y aclamado enfrentamiento. La rapidez con la que se están llevando a cabo las negociaciones sugiere que hay una intención seria por parte de ambos bandos de capitalizar el éxito anterior.

El primer enfrentamiento entre Canelo y Crawford no solo fue un hito deportivo, sino también un triunfo comercial. Ahora, la revancha no solo promete ser un evento de taquilla garantizada, sino que también definirá la supremacía en la cima de los rankings libra por libra.

Terence Crawford venció a Canelo el pasado mes de septiembre. Crédito: David Becker | AP

La información de TV Azteca señala que los detalles contractuales y el peso en el que se disputaría el segundo combate son los principales temas de discusión actualmente. Crawford, que ha escalado categorías para enfrentarse al mexicano, buscaría quizás una ligera ventaja en la negociación de las condiciones.

La noticia de la negociación ha puesto en pausa cualquier otro posible movimiento en las carreras de ambos boxeadores. Los aficionados esperan que el anuncio oficial llegue pronto, garantizando que este megacombate se concrete en 2026.

