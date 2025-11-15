David Benavídez descarta a Crawford y busca nuevos objetivos 

El boxeador mexicoamericano, David Benavídez, ya se encuentra trabajando en definir cuáles serían sus próximos enfrentamientos de cara al 2026 y uno de los rumores que más han marcado estos meses es el de la posibilidad de poder enfrentar al estadounidense Terence Crawford, quien es actualmente el campeón indiscutido de los pesos súper medianos tras vencer al Canelo Álvarez el 13 de septiembre en Las Vegas.

A pesar de este hecho el pugilista reconoció que no tiene ningún interés en regresar a las 168 libras aunque le ofrezcan una bolsa millonaria debido a que se siente bastante cómodo en el peso en el que se encuentra actualmente.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para ESPN KnockOut, donde explicó que aunque el duelo podría resultar atractivo para los aficionados, él no contempla un retroceso en peso y prefiere mantener su ruta actual.

“Pues sí puede ser una pelea buena, pero yo no puedo bajar a 168 libras. Yo tengo mi misión aquí, tratando de ganar estos cinturones en 175 y en crucero”, afirmó el ‘Monstruo Mexicano en sus palabras.

La conversación alrededor de un posible enfrentamiento tomó fuerza después de la victoria de Crawford sobre Saúl “Canelo” Álvarez. Incluso Turki AlAlshikh, figura clave en el boxeo internacional, lanzó la pregunta en redes sociales sobre si Benavidez podría volver a la división súper media para que el combate tomara forma.

Benavidez fue enfático al decir que no cambiará su plan de carrera ni por dinero ni por nombre alguno. A pesar de que reconoció la grandeza de Crawford, reiteró que su enfoque está totalmente dirigido a conquistar las 175 libras.

“Si me ofrecen un buen billete para pelear con Crawford, la verdad eso no me importa. Yo estoy aquí en semi pesado y en crucero. Yo no estoy enfocado en eso. Crawford es una leyenda del deporte, pero yo estoy enfocado en semi pesado y en crucero”, enfatizó Benavídez.

Actualmente, Benavidez ya se encuentra en la ciudad de Riad para su próxima cita que se llevará a cabo el 22 de noviembre, fecha en la que defenderá el título unificado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el cinturón regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 175 libras frente a Anthony Yarde.

Entre sus posibles rivales futuros aparecen el ruso Dmitry Bivol, en un duelo que definiría al campeón indiscutido de los semipesados, o un salto al peso crucero para chocar con Gilberto “Zurdo” Ramírez.

Es importante recordar que David Benavídez tuvo un par de años haciendo un duro proceso para poder concretar un enfrentamiento contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez en las 168 libras con el objetivo de luchar para quitarle sus cinturones. Sin embargo, nunca logró alcanzar este objetivo y decidió escalar de división para luchar por otros campeonatos.

