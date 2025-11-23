Drones lanzados por Ucrania alcanzaron una central eléctrica cerca de Moscú

La central eléctrica de Shatura, a 100 kilómetros al este de Moscú, sufrió un ataque de drones ucranianos, informó este domingo el gobernador regional, Andréi Vorobiov. Por su parte, los servicios de emergencia señalaron que se incendiaron tres transformadores eléctricos de 65 metros cuadrados cada uno.

Según el gobernador de la región que rodea la capital rusa, aunque el suministro eléctrico no se vio interrumpido, las autoridades vieron la necesidad de conectarlo rápidamente a las líneas de emergencia y, para mantener el suministro de calefacción, también tuvieron que desplegar unidades de calderas móviles. No se registraron víctimas mortales ni heridos.

Otros ataques a ambos lados de la frontera

El gobernador regional de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, admitió que numerosas vivienda en su óblast, el más alcanzado por los ataques ucranianos, han sido destruidas.

“Les recuerdo que más de 50,000 viviendas fueron destruidas o dañadas. Más de 43,000 ya han sido restauradas”, declaró Gladkov en una conferencia de prensa citada por TASS.

Sin embargo, el gobernador expresó sus dudas sobre el regreso de todos los residentes que se vieron obligados a desplazarse debido a los constantes ataques ucranianos contra la región, la más castigada de Rusia.

Rusia atacó también con drones el sistema energético de Ucrania en la región sureña de Odesa y la ciudad de Dnipró, en la provincia oriental de Dnipropetrovsk, donde resultaron heridas 15 personas, entre ellas una niña de 11 años, según las autoridades regionales y los servicios de emergencia.

En Dnipró, un dron kamikaze ruso impactó cerca de un edificio residencial de nueve plantas, donde se incendiaron las terrazas de tres apartamentos y resultaron heridas 15 personas, según el gobernador en funciones, Vladislav Gaivanenko.

Rusia reivindica la toma de tres localidades en el este de Ucrania

El ejército ruso tomó otras tres localidades del este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso informó de la toma de Petrivske, en la región de Donetsk, y de Tije y Otradne, en la región de Dnipropetrovsk (centro-este), coincidiendo con unas reuniones en Suiza de altos cargos estadounidenses, europeos y ucranianos sobre el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto.

El Ejército ucraniano aseguró, no obstante, que mantiene sus posiciones en el centro de la ciudad de Pokrovsk, en la oriental región de Donetsk, y uno de los principales objetivos de las fuerzas rusas para ampliar su control sobre la provincia, e impide a las tropas del Kremlin afianzarse allí.

