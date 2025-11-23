Trump dice que Ucrania no ha agradecido los esfuerzos de EE.UU. por lograr el acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este domingo a los líderes ucranianos por no mostrar agradecimiento hacia los esfuerzos de la Casa Blanca para mediar en el conflicto con Rusia.

La crítica se produce en un momento de intensas negociaciones en Ginebra y mientras se acerca la fecha límite que el mandatario estadounidense había fijado para que Ucrania respondiera a su propuesta de paz.

A través de su cuenta en la red social Truth Social, el presidente Trump emitió un mensaje señalando la falta de reconocimiento por parte del gobierno de Kiev hacia la diplomacia estadounidense.

“El ‘liderazgo’ de Ucrania no ha expresado nada de gratitud por nuestros esfuerzos”, escribió Trump en la red social Truth Social.

El presidente aseguró nuevamente que el conflicto nunca se habría desatado si él siguiera en el poder. Además, criticó la falta de coherencia de la Unión Europea por mantener la compra de petróleo ruso.

Encuentro de alto nivel en Ginebra

El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el enviado especial de Trump para misiones de paz, Steve Witkoff, tienen programado un encuentro en Ginebra con una delegación ucraniana para dialogar sobre el plan de paz.

Asimismo, se espera la presencia de representantes de los principales países europeos. La Casa Blanca busca avanzar en su hoja de ruta, aunque diversos países europeos consideran que esta propuesta favorece los intereses del gobierno de Moscú.

¿Qué incluye el plan de paz impulsado por Trump?

El plan de paz, impulsado por Estados Unidos, incluye varios puntos desfavorables para Ucrania. Entre ellos destacan la exigencia de que el país reduzca los efectivos de su Ejército y la solicitud de que retire sus tropas de la totalidad del territorio de la región del Donbás que sigue bajo su control.

Trump había concedido a Ucrania hasta el 27 de noviembre para dar una respuesta. Pero en un contacto con los medios fuera de la Casa Blanca el sábado, el presidente matizó que esta fecha límite no representa su “última oferta para Kiev”.

Sigue leyendo:

– Trump aprobó plan de paz de 28 puntos entre Ucrania y Rusia, según informes

– ¿Qué contempla el plan de Trump para poner fin a la guerra rusa contra Ucrania?

– Secretario del Ejército llega a Ucrania para conversar con Zelensky y reanudar negociaciones de paz