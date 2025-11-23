Explosión sacude edificio de apartamentos para personas mayores en Ohio y deja varios heridos

Una fuerte explosión ocurrió este sábado en un complejo residencial para personas mayores, conocido como Phoenix House, ubicado en Austintown, Ohio, el cual dejó varios heridos.

El hecho fue reportado poco antes de la 1:00 p.m., y causó daños estructurales significativos en gran parte del edificio y dejó a varias personas con heridas, así lo informó FOX 8.

La detonación destruyó una sección considerable de la estructura del complejo Phoenix House, según reportó. Asimismo, el incidente movilizó a los equipos de emergencia locales de inmediato.

El subjefe del Departamento de Bomberos de Austintown, Tom O’Hara, confirmó al medio anteriormente citado que hubo varios lesionados en el sitio. Agregó que aún no se habían confirmado víctimas mortales a raíz del estallido. Los equipos de rescate trabajaron en la zona para asegurar el perímetro y asistir a los residentes afectados.

Testimonios de los residentes tras la explosión

Cindy Duke, una residente del complejo, compartió su impresión del impacto con Fox 8, comparándolo con un ataque. Admitió que la explosión “se sintió como una bomba”.

Por su parte, otro residente, Don Lampley, relató el momento exacto del suceso, subrayando la intensidad del ruido y el temblor que se produjo. Dijo al medio que estaba viendo el partido de Ohio State con un amigo cuando “hubo una gran y fuerte explosión, y luego ¡BOOM!”.

Las autoridades no han revelado qué provocó la explosión. El Departamento de Policía del Municipio de Austintown y la Oficina del Sheriff del Condado de Mahoning tampoco han dado información de las causas. De igual manera, el Departamento de Bomberos de Austintown declinó emitir declaraciones.

