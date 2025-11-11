Rinden homenaje a veterano del FDNY que falleció mientras combatía incendio en Brooklyn: “Era un bombero excepcional”

Un bombero con más de una década de servicio en el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York falleció el sábado por la noche mientras respondía a un incendio de gran magnitud en Brooklyn, informaron las autoridades citadas por ABC7.

El bombero Patrick Brady, de 42 años, sufrió un paro cardíaco mientras trabajaba en el techo del edificio ubicado en el 9407 de Kings Highway, durante un operativo que requirió la presencia de todas las unidades disponibles.

Compañeros y paramédicos del FDNY lo atendieron en el lugar antes de trasladarlo al Centro Médico del Hospital Universitario Brookdale, donde murió poco después.

FDNY Firefighter Patrick D. Brady Bunting Ceremony https://t.co/ZmMuP07ZsY — FDNY (@FDNY) November 9, 2025

“El bombero Brady provenía de una familia de bomberos, todos dedicados a proteger la vida de sus conciudadanos neoyorquinos”, expresó el alcalde saliente Eric Adams durante una conferencia de prensa la madrugada del domingo.

Horas después, decenas de bomberos y socorristas se congregaron frente al cuartel de Brownsville, donde Brady prestaba servicio, para rendirle homenaje con una ceremonia solemne y el izamiento de una bandera en su memoria.

Más tarde, su cuerpo fue trasladado con honores.

Brady, quien se unió al FDNY hace 11 años, comenzó su carrera en la Compañía 227 de Brooklyn, y en 2022 fue transferido a la Unidad 120, indicó el medio. Su vocación estaba arraigada: sus hermanos, Jimmy y Brian, también son bomberos, al igual que varios de sus primos y tíos.

On Sunday, the FDNY held a bunting ceremony outside Ladder 120 for Firefighter Patrick Brady.



Brady passed away on Saturday, November 8th, while operating at an all hands fire in Brooklyn.



We will never forget him and his service to the City of New York. pic.twitter.com/Xif68UbuDU — FDNY (@FDNY) November 9, 2025

Firefighter Patrick Brady died in the line-of-duty on Saturday, November 8th while fighting a fire in Brooklyn.



Firefighter Brady’s wake and funeral arrangements are as follows:



Wake:



WHERE:Marine Park Funeral Home

3024 Quentin Rd

Brooklyn, NY 11234



WHEN: Friday, November… pic.twitter.com/jszrJpH8BJ — FDNY (@FDNY) November 10, 2025

El jefe del FDNY, John Esposito, lamentó su fallecimiento y destacó su entrega al servicio público.

“Este es un día triste para el Departamento de Bomberos y para toda la ciudad de Nueva York. Patrick Brady era un bombero excepcional, comprometido con proteger a los demás. Su pérdida deja un vacío enorme en nuestra comunidad”, declaró.

Brady se convierte en el segundo miembro del FDNY que muere en acto de servicio en las últimas dos semanas. El 29 de octubre, el paramédico Salih Abdur Rahman, de 46 años, falleció tras un turno en la academia de entrenamiento en Randall’s Island.

As we continue to mourn the loss of Firefighter Patrick Brady, we want to say thank you to those who have answered the call to serve. That includes nearly 1500 members of the FDNY. Thank you, Veterans. 🇺🇸 pic.twitter.com/smuWaDSQAD — FDNY (@FDNY) November 11, 2025

