Libertad de Paraguay inicia negociaciones formales para fichar a James Rodríguez

La búsqueda de un nuevo equipo por parte de James Rodríguez parece haberse concentrado en el fútbol guaraní. El mediocampista, que finalizó su vínculo con el Club León, ha capturado el interés del Club Libertad, uno de los equipos más poderosos y consistentes de la liga paraguaya.

La noticia, difundida por ABC Deportes, señala que la directiva del club paraguayo ya ha establecido contacto directo con el entorno del jugador colombiano. Este acercamiento busca evaluar las condiciones económicas y las aspiraciones deportivas de James.

El proyecto de Libertad y la Copa Libertadores

La principal baza del Club Libertad para atraer al colombiano es la posibilidad de ser protagonista en el continente. El equipo es un constante animador de la Copa Libertadores, y la incorporación de una figura de la talla de James Rodríguez reforzaría significativamente su plantilla con miras a competir en la fase de grupos del prestigioso torneo continental.

James Rodríguez durante el partido entre Argentina y Colombia. Crédito: Natacha Pisarenko | AP

Para James, esta sería una oportunidad para recuperar ritmo y protagonismo en una liga de menor exposición que las europeas o la mexicana, pero con un enfoque competitivo en los torneos de CONMEBOL.

La decisión final recae ahora en el mediocampista, quien debe evaluar si la propuesta deportiva y la estructura salarial de Libertad cumplen con sus expectativas en esta etapa de su carrera.

La expectativa es alta en Paraguay, pues la llegada de una estrella de la trayectoria de James Rodríguez representaría un hito para el fútbol local.

Sigue leyendo:

James Rodríguez saldrá del Club León y será agente libre

James Rodríguez sobre selección de México: “Hablan mucho”



