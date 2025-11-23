NBA llora la muerte de la exestrella Rodney Rogers

La NBA despidió este fin de semana a Rodney Rogers, exestrella y Sexto Hombre del Año en el 2000, quien falleció a los 54 años tras complicaciones derivadas de la lesión medular que lo dejó paralizado desde 2008.

El exjugador murió por causa natural debido a las consecuencias de una lesión de médula espinal que sufrió en 2008. El anuncio sobre su muerte se dio a conocer gracias a la Universidad de Wake Forest.

Las redes sociales se inundaron de muestras de cariño y comunicados que lamentaban la partida física de Rogers. La NBA no solo mostró su pesar por el fallecimiento, sino que recordó su legado.

“Rodney ganó el Premio al Sexto Hombre del Año jugando para los Phoenix Suns y fue un querido compañero de equipo durante sus 12 años de carrera en la NBA”, indicaron.

“Será recordado no solo por sus logros en la cancha, sino también por la extraordinaria resiliencia, valentía y generosidad que demostró a lo largo de su vida, cualidades que inspiraron a tantos. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la esposa de Rodney, Faye, y a su familia”, añadieron.

The NBA family is deeply saddened by the passing of Rodney Rogers. Rodney earned the Sixth Man of the Year Award while playing for the Phoenix Suns and was a beloved teammate during his 12-year NBA career. He will be remembered not only for his achievements on the court but… pic.twitter.com/BeA3Omdq4L — NBA (@NBA) November 22, 2025

Rogers nació en 1971. Tuvo una carrera de 12 años en la NBA, jugando para siete franquicias: Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Boston Celtics, New Jersey Nets, New Orleans Hornets y Philadelphia 76ers. Su temporada más destacada llegó en el año 2000, cuando ganó el premio al Sexto Hombre del Año con los Suns.

Antes de su carrera en la NBA, Rogers se convirtió en una leyenda de Wake Forest en sus días universitarios. Llegó a ganar el premio al Mejor Jugador de la ACC en 1993 tras promediar 21,2 puntos y 7,4 rebotes.

Rogers es el único jugador de Wake Forest y el séptimo jugador de ACC en general, en haber sido nombrado ACC Freshman of the Year y ACC Player of the Year. Esto lo llevó a ser inducido al Salón de la Fama de los Deportes de Wake Forest.

En 1993 fue seleccionado en la posición número nueve del Draft de la NBA por Denver Nuggets. En 866 partidos en la NBA, Rogers promedió 10,9 puntos, 2,0 asistencias y 4,5 rebotes por partido.

El 28 de noviembre de 2008, mientras manejaba una motocicleta en una zona rural del condado de Vance, en Carolina del Norte, cayó en una zanja.

La lesión lo dejó paralizado de hombros hacia abajo. Desde entonces, Rogers enfrentó complicaciones derivadas de su lesión medular.



