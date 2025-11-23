Nieta del expresidente Kennedy revela que tiene cáncer terminal

La nieta del expresidente John F. Kennedy, Tatiana Schlossberg, reveló que a sus 35 años padece leucemia y que los médicos le han pronosticado menos de un año de vida tras un año de tratamientos fallidos.

En una columna para The New Yorker, Schlossberg describió con detalle el recorrido médico que comenzó poco después del nacimiento de su segunda hija en mayo de 2024.

La nieta de John F. Kennedy explicó que, desde aquel diagnóstico inicial, se sometió a quimioterapia y a un trasplante de médula ósea donado por su hermana. Sin embargo, el cáncer reapareció, y en su ensayo clínico más reciente el médico le comunicó que quizá podría “mantenerse con vida por un año, tal vez”.

Schlossberg describió el impacto inmediato de escuchar ese pronóstico: pensó en sus hijos, nacidos en 2022 y 2024, y en el temor de que no lleguen a recordarla.

En el texto escribió que, durante su vida, siempre buscó ser una buena hija, hermana y estudiante, y lamentó que ahora siente que ha sumado “una nueva tragedia” a su familia sin poder evitarlo.

Schlossberg es hija de Caroline Kennedy y del diseñador Edwin Schlossberg. Su hermano, Jack Schlossberg, anunció este mes su intención de competir por un escaño en el Congreso por el estado de Nueva York.

En redes sociales, el aspirante por NY compartió el artículo de su hermana con un mensaje breve: “La vida es corta —dale con todo”.

Además de narrar su experiencia médica, Schlossberg aprovechó para criticar a su primo, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., por su postura contraria a la ciencia.

“Vi desde mi cama en el hospital cómo Bobby, contrario a la lógica y al sentido común, era ratificado en el cargo, a pesar de nunca haber trabajado en medicina, salud pública, o en el gobierno”, escribió. “De repente, el sistema sanitario del que yo dependía me pareció frágil, inestable”.

Con información de EFE.

