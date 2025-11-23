Vadhir Derbez aclara “incómodo” momento con Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy

El breve encuentro que tuvieron Vadhir Derbez, Christian Nodal y Ángela Aguilar en Las Vegas durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy 2025 terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados y reproducidos en redes sociales después de que circulara un video sobre un presunto desaire o un momento incómodo de la pareja con el actor.

La grabación se volvió viral en cuestión de horas y alimentó todo tipo rumores, donde los usuarios señalaron una actitud distante del matrimonio con Vadhir y hasta celos del cantante.

En las imágenes se aprecia a Vadhir Derbez acercándose a Nodal y Aguilar mientras estos avanzaban por la alfombra y él le ofrece la mano al sonorense mientras les pregunta a qué hora habían llegado al evento.

Ángela Aguilar responde de forma tajante: “antier” y acto seguido toma la mano de su esposo para continuar avanzando entre los asistentes.

Por su parte, Vadhir permanece unos instantes más en el área y alcanza a despedirse diciendo “ahorita los veo” antes de apartarse.

A pesar de durar apenas unos segundos, la interacción bastó para detonar múltiples especulaciones, donde algunos usuarios percibieron frialdad o prisa en la actitud de la pareja y otros defendieron que se trataba de un saludo típico en un evento repleto de prensa y artistas.

Tras la circulación del material, Vadhir Derbez fue cuestionado por la prensa para conocer su versión del momento.

“Nos saludamos muy casual, pues como se saluda a toda la gente, no pasa nada”, dijo el actor, restando importancia a lo sucedido.

Ante la insistencia de los reporteros sobre si había notado incomodidad de los esposos, volvió a responder a manera de broma.

“Nodal ya ni me habla… antes éramos cercanos, íntimos, y literalmente escuchó la canción de ‘Morrito’ y le pegó bien duro; desde entonces ya no me sonríe ni me dirige la palabra”, comentó entre risas.

Vadhir Derbez dejó claro que el momento no tuvo mayor trascendencia y que simplemente fue parte del ritmo acelerado de los Latin Grammy, donde los saludos suelen ser breves por el movimiento constante.

“También estamos en un evento donde hay mucha gente, están pasando mil cosas, no nos vamos a quedar a tomar el té; fue una interacción muy rápida, muy amena”, aseguró.

El actor también retomó con humor el motivo por el que se acercó a la pareja: “Yo realmente solo les quise preguntar ‘¿hace cuánto llegaron?’; hasta la fecha sigo sin saber a qué hora llegaron”.

En cuanto a la idea de que Nodal hubiera reaccionado con celos por un supuesto coqueteo de su parte, el hijo de Eugenio Derbez descartó la teoría: “No, hombre, yo los respeto, los admiro a los dos”.

