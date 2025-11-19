Christian Nodal explica por qué omitió a Ángela Aguilar de su discurso en los Latin Grammy

El cantante Christian Nodal ha sido blanco de críticas luego de que omitió mencionar a su esposa, la también cantante Ángela Aguilar, en su discurso de aceptación al recibir el Latin Grammy por su álbum ‘¿Quien + como yo? en la pasada edición de la premiación en Las Vegas.

Christian Nodal ganó un Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, en la que también estaba nominado Pepe Aguilar, el pasado 13 de noviembre. Durante su discurso el cantante agradeció a su familia, amigos, equipo, así como a los tequilas, los cigarros y a la inspiración, pero no mencionó a su esposa. Este detalle llamó la atención de los usuarios en redes sociales.

Al salir de la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en donde logró evitar ser vinculado a proceso en el conflicto legal con Universal Music, Christian Nodal fue cuestionado sobre la polémica generada por no mencionar a su esposa en su discurso.

El intérprete de ‘Adiós Amor’ aseguró que al mencionar a su familia también se refería a su esposa. “No, no no. Lo que no se le tiene que olvidar a la gente es la familia: mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija es mi familia, mis padres son mi familia, mis hermanos son mi familia”, dijo.

El cantante culpó de esta situación al cansancio ya que ha tenido una agenda apretada de presentaciones. “No sé si han visto mi agenda pero, yo he estado muy cansado. De hecho esa misma noche yo tenía un show y seguí por tres noches seguidas”, dijo.

Asimismo señaló que muchas personas merecían un discurso especial, pero dijo que está acostumbrado a improvisar mucho.

“Me encantaría tener los mejores discursos, pero yo improviso mucho y eso es lo que está en el momento. Creo que más de una persona se merecía un discurso mega especial porque muchos me dedicaron fortaleza, me dedicaron su tiempo, me aguantaron en el estudio, uno de ellos es mi esposa y para mi fue muy fácil decir familia”, explicó a la prensa.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en julio de 2024 en medio de una fuerte polémica vinculada con el inicio de su relación, la cual comenzó pocos días después de que el cantante puso fin a su relación con Cazzu, con quien tiene una hija.

Sigue leyendo:

Ángela Aguilar se burla de las críticas que recibe en los Latin Grammy 2025: “Aquí los más funados”

Raúl de Molina dijo que Pepe Aguilar y Rauw Alejandro pidieron que él no los entrevistara

Latin Grammy 2025: Ángela Aguilar roba miradas con su cambio de look