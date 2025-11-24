Amanda Bynes niega video viral sobre supuesto embarazo con exdirectivo de Nickelodeon

La actriz Amanda Bynes calificó de “absolutamente falso” el video viral que afirmaba que Dan Schneider, productor de Nickelodeon, la había dejado embarazada cuando ella tenía 13 años.

Bynes, de 39 años, aseguró al portal TMZ que el video falso de TikTok, que se difundió masivamente y llegó a otras plataformas, había sido manipulado digitalmente para generar “clickbait” y desinformación.

El material, que ya fue eliminado, provenía de la cuenta de un fan y mostraba una grabación de la actriz acompañada por el texto: “¡El hombre del que quedé embarazada a los 13 años!”.

Dicho video incluía imágenes de Bynes cuando era adolescente en un jacuzzi junto a Schneider, tomadas del sketch “Amanda’s Jacuzzi” de ‘The Amanda Show’, emitido entre 1999 y 2002. Esa misma escena reapareció en la docuserie de 2024 ‘Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV’.

La actriz explicó que el video fue hecho con una de sus historias recientes de Instagram en la que enfocaba a su novio y la combinaron con las viejas imágenes del jacuzzi, creando la falsa impresión de que ella había hecho acusaciones graves. La actriz aseguró al medio que no tenía idea de que el clip sería editado y que no representa nada que ella hubiera dicho u ocurrido en su pasado.

Cabe mencionar que Dan Schneider ha estado en el ojo del huracán desde la emisión de ‘Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV’, serie documental que expuso denuncias de conductas inapropiadas dentro de Nickelodeon durante su etapa en la cadena.

En mayo de 2024, el productor presentó una demanda por difamación contra los responsables del proyecto, argumentando que lo mostraban falsamente como un abusador de menores.

Por su parte, Amanda Bynes se ha mantenido alejada de los reflectores desde 2012, tras varios arrestos y un periodo en un centro psiquiátrico que derivó en un tratamiento prolongado.

Desde su salida de la clínica, ha compartido algunas actualizaciones sobre su bienestar mental y físico. En marzo de 2024 comentó que se sentía “mucho mejor” después de un episodio depresivo y, más adelante ese mismo año, publicó detalles sobre su proceso para perder peso.

