Ángela Aguilar dedica canción de Rocío Dúrcal a sus haters

La cantante Ángela Aguilar dedicó una canción de la cantante española Rocío Dúrcal a las personas que constantemente la critican.

Durante un concierto de su gira “Libre Corazón” por Estados Unidos, Ángela Aguilar se dispuso a interpretar la canción ‘Déjame Vivir’, un tema de los fallecidos cantante Rocío Dúrcal y Juan Gabriel.

Antes de interpretar el emblemático tema, Ángela Aguilar tomó el micrófono y dijo al público: “Siento que esta canción se la dedico a los haters”.

Polémica por la versión de ‘Gata bajo la lluvia’

Esta dedicatoria generó muchas opiniones en redes sociales. Muchos usuarios aplaudieron que la joven cantante confrontara a sus críticos mientras que otros recordaron la polémica generada por la versión que hizo la hija de Pepe Aguilar de la canción ‘Gata bajo la lluvia’ de Rocío Dúrcal.

En 2023 Ángela Aguilar lanzó junto a Steve Aoki el tema Invítame a un café, una versión del clásico “La gata bajo la lluvia”. El hecho de que Ángela Aguilar cambiara el nombre de la canción le valió muchas críticas ya que fue considerado por algunos como una falta de respeto al legado de la cantante española. Ante la polémica la intérprete de ‘Mis amigas las flores’ se defendió asegurando que el cambio de nombre se debió a razones legales.

“Te voy a decir por qué (le cambié el título), la gente piensa que es porque quiero ser original, pero no. Legalmente no me dejaron ponerle La Gata Bajo La Lluvia y por eso se llama Invítame a un café. Y la gente de: ‘Qué mal, le cambió el nombre porque quería’ y no, nada más no nos dejaron”, dijo en una entrevista en marzo de 2024 para Erazno y La Chokolata.

En esa conversación, Ángela Aguilar explicó que quiso lanzar esta canción como un homenaje a Rocío Dúrcal, una artista que admira profundamente desde niña.

“Pero no fue ni mi idea, ni por ganas, ni por individualista, mas que porque queríamos sacar esta canción porque amo a Rocío Durcal, crecí con esta canción. Es más, cuando yo tenía como cinco o seis años yo cantaba esta canción y mi mamá no me dejaba de decir: invítame un café, amor, amor”, dijo.

Durante los últimos años, Ángela Aguilar ha sido fuerte y constantemente criticada principalmente desde que comenzó su relación con el cantante Christian Nodal, pocas semanas después de que el cantante terminó su relación con la artista argentina Cazzu. Desde entonces Christian Nodal ha sido acusado de haberle sido infiel a Cazzu con Ángela Aguilar. Aunque ambos han negado la infidelidad, los esposos han tratado de no prestar atención a los rumores y malos comentarios.

