Ángela Aguilar se burla de las críticas que recibe en los Latin Grammy 2025: “Aquí los más funados”

La cantante mexicana Ángela Aguilar se hizo un comentario burlesco sobre las críticas que ha recibido en redes sociales durante el último año. La artista asistió a la ceremonia de los Latin Grammy 2025 para acompañar a su esposo Christian Nodal y su padre Pepe Aguilar, ya que ambos estaban nominados.

Durante su paso por la alfombra roja, Ángela Aguilar se detuvo a hablar con los reporteros junto con su hermano Leonardo Aguilar. Al comenzar la conversación Ángela Aguilar hizo un chiste sobre las constantes críticas que recibe en redes sociales: “Aquí los más funados”.

Luego de eso, Ángela Aguilar dijo en la entrevista que disfruta mucho se acompañante en este tipo de eventos y no la artista nominada ya que así no se siente nerviosa.

“Ser acompañante es lo que más me gusta porque no estoy nerviosa, Leonardo y yo estamos felices de la vida porque mi papá y mi marido están nominados en la misma categoría”, dijo Aguilar.

Ángela Aguilar se encuentra en medio de su gira ‘Libre Corazón’ que comenzó el pasado 6 de noviembre. A pesar de que se mantiene concentrada en su carrera, proyectos profesionales y su familia, se ha vuelto blanco constante de críticas desde que inició su relación con Christian Nodal.

Ángela Aguilar, quien fue señalada de ser la tercera en discordia tras la ruptura de Nodal con Cazzu, ha hablado públicamente sobre el peso de la opinión pública.

“Como mujeres en la industria, sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple. Apoyarnos no debería ser una excepción, sino una costumbre. Gracias a todos los que me han apoyado en este tiempo tan difícil. Esto no solo es por nosotras, es por las que llegaron antes, como Elena Casals, y por las que llegarán después”, dijo tras recibir un reconocimiento en los La Musa Awards 2025.

Incluso durante su presentación en Pavilion Music at Toyota Music Factory, en Estados Unidos, Ángela Aguilar estuvo a punto de llorar cuando el público comenzó a gritar “no estás sola”.

“Oigan, no me hagan llorar, porque tengo que cantar otras dos horas, por favor. Hasta le dije a mi equipo, y no me van a dejar mentir, les dije: ’Por favor, canción tras canción, porque si yo empiezo a hablar, se me va a quebrar la garganta’”.

