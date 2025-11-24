Auxiliar de salud a domicilio de Long Island acusada de acuchillar a paciente mayor que dormía

Una asistente de salud a domicilio en Long Island supuestamente apuñaló a su paciente anciana mientras estaba durmiendo con un cuchillo de chef y mantuvo la hoja en su cuerpo por 16 minutos “insoportables”, de acuerdo con los fiscales.

Identificada como Amanda Fraser, de 23 años, fue acusada de intento de asesinato por presuntamente acuchillar a la mujer de 84 años mientras dormía en su casa de Massapequa en las primeras horas del 29 de octubre, indicó el viernes la fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne Donnelly.

Fraser supuestamente entró a la casa de la paciente no identificada alrededor de las 2:08 de la madrugada y caminó hasta su habitación antes de clavarle con fuerza una cuchilla de ocho pulgadas en el torso, dio a conocer la investigación y la evidencia en video.

La paciente mayor se despertó “gimiendo del dolor” y trató de sacarse el cuchillo del cuerpo, agregaron los funcionarios.

No obstante, Fraser aparentemente sujetó el mango del cuchillo y le dijo siniestramente a la mujer: “Simplemente, suéltalo” y “deja de luchar contra ello”, mientras la hoja seguía dentro de la anciana.

A las 2:24 de la madrugada, Fraser sacó finalmente el cuchillo del cuerpo de la mujer y abandonó la casa, indicó el fiscal de distrito.

Cuando las autoridades se apersonaron horas más tarde para realizar un control de bienestar solicitado a las 8:30 de la mañana, hallaron a la víctima sangrando por la herida.

La paciente fue llevada de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Nassau debido a una herida punzante en el pulmón, manifestó la policía.

“En medio de la noche, mientras su anciana paciente yacía en su cama, esta acusada supuestamente blandió una cuchilla de aproximadamente veinte centímetros y la hundió en el cuerpo de la mujer dormida”, dijo Donnelly en una declaración.

“Durante 16 minutos insoportables, mientras la mujer gemía de dolor, Amanda Fraser, la asistente de salud a domicilio de la mujer, sostuvo el cuchillo firmemente en su cuerpo y le susurró repetidamente a la mujer que sucumbiera”, explicó.

“Cuando ella no murió, la acusada abandonó la casa y a la mujer que debía cuidar, desangrándose y sola en su cama“, añadió Donnely.

La fiscal de distrito dijo que las familias que dependen de la habilidad y la compasión de los auxiliares de salud a domicilio para cuidar a sus seres queridos enfermos. “Esta acusada supuestamente solo les trajo dolor y horror a sus vidas”.

La víctima en cuestión estuvo hospitalizada para recibir tratamiento por una infección derivada de la herida de arma blanca hasta esta semana, indicaron los funcionarios.

Asimismo, la policía descubrió el Dodge Charger de Fraser estacionado en medio del césped delantero de la casa de la anciana, añadieron las autoridades.

La asistente de salud fue detenida en Queens más tarde el 29 de octubre por la policía del condado de Nassau.

Fraser fue trasladada al hospital para una evaluación psiquiátrica antes de que pudiera ser procesada, informó CBS News.

Su empleador, Aides at Home, dijo al medio que el trágico suceso fue un incidente aislado.

“La investigación continúa. Estamos cooperando plenamente”, declaró un gerente de la oficina de Hicksville.

Fraser fue procesada el viernes por cargos de intento de asesinato en segundo grado, agresión en primer grado, agresión en segundo grado, poner en peligro el bienestar de una persona mayor vulnerable y poner en peligro el bienestar de una persona incompetente o físicamente discapacitada, declararon los fiscales.

Se ordenó su arresto sin derecho a fianza y volverá a la corte el 9 de diciembre.

Si es declarada culpable, Fraser enfrenta hasta 25 años detrás de las rejas, apuntó el fiscal del distrito.

Sigue leyendo: