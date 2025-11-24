Donald Trump elogia a Shedeur Sanders tras su primera victoria en la NFL: “Estuvo genial”

Shedeur Sanders consiguió su primera victoria en la NFL en su primer juego como titular. El rendimiento en el partido que culminó 24-10 ante Las Vegas Raiders valió para que el presidente Donald Trump se deshiciera en elogios.

A través de su red social ‘Truth Social’, Trump apareció este lunes para opinar sobre Sanders y el partido que Cleveland Browns acabó llevándose.

“¡Shedeur Sanders estuvo genial!”, escribió el mandatario. “Gana su primer juego debut como profesional (con Cleveland). Grandes genes. ¡Se los dije!”, opinó.

Donald Trump is a big of Shedeur Sanders. pic.twitter.com/mzAu6kDAe1 — Polymarket Football (@PolymarketBlitz) November 24, 2025

Trump también alabó a la figura del miembro del Salón de la Fama Deion Sanders, al asegurar que el talento de Shedeur tiene componente genético.

Sanders terminó con 11 de 20 pases completos para 209 yardas, un touchdown y una intercepción. El joven se convirtió en el primer mariscal de campo de los Browns que gana en su debut desde 1995.

No es la primera vez que Trump habla de Shedeur Sanders. Anteriormente, había criticado a los equipos de la NFL por no seleccionar al hijo de Deion en la primera ronda del Draft 2025.

Incluso Trump se preguntó si los dueños eran “estúpidos” por dejar pasar al hijo del miembro del Salón de la Fama.

“Debería ser elegido inmediatamente por un equipo que quiera ganar. ¡Buena suerte Shedeur, y saluda a tu maravilloso padre!”, dijo en su momento.

Este año, se esperaba que se fuese elegido en los primeros puestos de la primera ronda, pero finalmente ocurrió en la quinta.

Shedeur Sanders debutó en la NFL el domingo 16 de noviembre de 2025, jugando con los Cleveland Browns contra los Baltimore Ravens, cayendo derrotado 23-16.

El pasado domingo se dio su primer partido como titular y consiguió la victoria. Sanders rompió una racha de 17 derrotas consecutivas de quarterbacks de Cleveland en su primer inicio desde el regreso de la franquicia en 1999.



