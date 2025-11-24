Hermana de Cristiano Ronaldo estalla por críticas tras visita a Donald Trump: “Son unos hipócritas”

Cristiano Ronaldo paralizó al mundo del deporte y la política tras reunirse el pasado martes con Donald Trump en la Casa Blanca. Horas después del encuentro, la hermana del astro luso, estalló en redes sociales contra los críticos del futbolista.

Cristiano visitó la Casa Blanca siendo parte de la comitiva del príncipe Mohammed bin Salmán de Arabia Saudita. Su reunión con Trump le valió para ser blanco de duras críticas y cuestionamientos. Incluso lo acusaron de vincularse a un partido.

En un video en Instagram, Katia Aveiro compartió una carta abierta a los fans en forma de un video de más de seis minutos donde atacó a los ‘gatees’ y defendió la figura de su hermano.

“Cristiano no se ha adscrito a ningún partido ni ideología: solo al trabajo duro, algo que muchos de sus oponentes desconocen. Ha construido una carrera que ningún espectáculo ni ningún ‘experto’ podría soñar con replicar”, dijo.

Posteriormente, Aveiro calificó de hipócritas a las personas que criticaron a CR7 por asistir a la Casa Blanca a visitar a Donald Trump. “Fue a la Casa Blanca y ustedes armaron un escándalo”, reclamó.

¡Hipócritas, son unos hipócritas! Es como si hubiera anunciado el fin del mundo solo por ejercer su libertad individual. En la mente de algunas personas, ¡una visita a la Casa Blanca se convierte en un crimen diplomático!”, añadió.

Finalmente, Katia sacó pecho y resaltó no los logros personales y profesionales de su hermano a lo largo de su carrera, sino que destacó el beneficio inmediato de la visita del luso al republicano.

“Él puso a Portugal en la conversación con los más grandes. ¿Y tú qué has hecho? Gracias, Cristiano Ronaldo, por todo lo que has hecho por nuestro país. Estoy orgullosa de ti tan grande como el mundo. Gracias”, escribió.

“¿De verdad crees que un hombre de 40 años que ha cargado con Portugal sobre sus hombros durante más de 20 años, que escapó de la pobreza y construyó un imperio sin robarle a nadie, va a preocuparse por lo que digan ciertos ‘profesionales’?”, concluyó.

🚨 Kátia Aveiro sai em defesa de Cristiano Ronaldo e deixa carta aberta 👀 pic.twitter.com/epLBsrYoh4 — Cabine Desportiva (@CabineSport) November 20, 2025

El encuentro entre Ronaldo y Trump se dio semanas después de que el luso haya declarado en una entrevista con periodista británico Piers Morgan, que admiraba al mandatario republicano y deseaba conocerle para conversar.

No es la primera vez que CR7 habla de Trump. A mediados de junio, ‘El Bicho’ le regaló al mandatario un jersey firmado de la selección de Portugal.

La playera llegó a las manos de Trump gracias al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien se la entregó el marco de la Cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá.



