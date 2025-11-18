Roban $200,000 dólares de la vivienda de Shedeur Sanders mientras debutaba en la NFL

Un botín de $200,000 dólares fue lo que se llevaron un grupo de ladrones de la casa de Shedeur Sanders el pasado domingo mientras debutaba en la NFL.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, el jugador de Cleveland Browns fue víctima de robo en su casa en Ohio, Colorado, mientras jugaba ante Baltimore Ravens su primer encuentro en la NFL.

El video del atraco fue compartido en Instagram por la leyenda de la NFL Adam ‘Pacman’ Jones. Las cámaras de seguridad grabaron el momento donde dos hombres estaban dentro de la vivienda con máscaras, guantes y maletines. La versión policial habla de al menos tres integrantes.

El hecho ocurrió cerca de las 18:45 de la tarde y los sospechosos abandonaron a residencia cerca de las 18:58 con el botín de $200,000 dólares. De momento, el atraco está bajo investigación de las autoridades.

Por su parte, Sanders debutó como titular con Cleveland Browns reemplazando a Dillon Gabriel, quien salió del partido por una conmoción cerebral.

No fue la mejor actuación para el hijo de la leyenda Dion Sanders. Shedeur lanzó para 47 yardas en cuatro pases completos durante la derrota de los Browns 16-23 ante Ravens.

No es la primera vez que se da este tipo de operación delictiva en Ohio. En diciembre, asaltaron la mansión del estelar de Cincinnati Bengals en la NFL, Joe Burrow, mientras estaba fuera de la ciudad disputando un partido ante Dallas Cowboys en Texas.

Estados Unidos ha sufrido una oleada de robos a casas de deportistas de élite en el último año. El pasado 17 de enero, en horas de la noche, asaltaron la casa de la estrella de la NBA Ty Jerome en Los Ángeles.

Junto a Burrow y Jerome también han sido víctimas de la delincuencia estrellas como Jaylen Brown en Boston, los jugadores de Kansas City Chief, Travis Kelce y Patrick Mahomes; el ala-pívot de los Milwaukee Bucks, Bobby Portis y el base de los Minnesota Timberwolves, Mike Conley Jr.



