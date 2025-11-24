Empleada de 7-Eleven en Oklahoma es despedida tras dispararle a un cliente que la atacó

Una empleada de 7-Eeleven en Oklahoma City fue despedida días después de usar un arma personal para defenderse de una clienta que la intentó agredir en pleno turno.

El incidente ocurrió después de la medianoche del 14 de noviembre cuando Stephanie Dilyard, de 25 años y madre de tres hijos, se encontraba sola trabajando y un hombre identificado como Kenneth Thompson, de 53, intentó comprar varios artículos con un billete falso de $100 dólares, señaló KOKH.

Cuando la empleada le dijo que el billete era falso, el sujeto comenzó a amenazarla y a actuar de forma errática. Dilyard describió el comienzo del altercado: “Me amenazó y dijo que me iba a cortar la cabeza. Fue entonces cuando intenté llamar a la policía.”

Posteriormente, Thompson arrojó objetos y luego se dirigió detrás del mostrador. La situación escaló a violencia física, por lo que tuvo que dispararle.

“Traté de escapar, pero él me agarró el cuello con sus manos y me empujó fuera del mostrador, y fue entonces cuando saqué mi arma y le disparé”, relató Dilyard.

Thompson huyó de la escena con una herida de bala en el abdomen y fue posteriormente detenido tras llamar al 911. Recibió cargos de agresión, lesiones, amenazas violentas, intento de fraude con moneda falsa y violación de libertad condicional.

Motivos del despido de Dilyard

Investigadores locales dictaminaron que las acciones de Dilyard estaban totalmente justificadas bajo la ley de defensa propia de Oklahoma, que permite la fuerza letal ante una amenaza inminente de muerte o daño grave.

No obstante, pocos días después del ataque, el 17 de noviembre, la tienda despidió a la empleada, quien llevaba más de dos años cubriendo sola el turno nocturno. “Dijeron que los iban a separar del trabajo debido a una violación de la política,” explicó Dilyard al medio.

Argumentos de Dilyard y críticas a las leyes laborales

A pesar del despido, Dilyard afirmó que su prioridad fue sobrevivir por su familia: “Esta fue una situación en la que me sentí acorralada, entre mi trabajo y mi vida, y siempre elegiré mi vida porque hay gente que depende de mí. Simplemente, ‘Me voy, me voy a casa’, ¿sabes? Necesito estar aquí para mis hijos.”

La ahora extrabajadora de 7-Eleven espera que su experiencia pueda ayudar a que se realicen cambios en las políticas para que protejan mejor a los empleados ante amenazas de vida o muerte. “

“Si supiera que existe la posibilidad de que alguien realmente quiera quitarme la vida, haría lo que fuera necesario, y espero que las mujeres lo vean y hagan lo mismo. Tienes derecho a defenderte,” concluyó Dilyard.

Con información de New York Post

