Identifican agresores que dispararon durante encendido del árbol de navidad en Carolina del Norte

Las familias estaban reunidas donde se llevaría a cabo la ceremonia del encendido del árbol de navidad en Concord, Carolina del Norte, pero durante un momento todo se convirtió en un caos cuando comenzaron a disparar y quedaron heridas cuatro personas. La policía de la ciudad actualizó la información y compartió la identidad de los agresores.

La investigación del Departamento de Policía de Concord reveló que el tiroteo ocurrido el viernes 21 de noviembre fue entre dos sospechosos que se conocen entre sí.

“Una noche de celebración para nuestra comunidad fue interrumpida por la violencia sin sentido, afectando a todos los que estaban allí”, dijo el jefe de policía de Concord Jimmy Hughes.

“Nuestra comunidad mostró gran fuerza y resistencia mientras todos se unieron para ayudarse unos a otros y a nuestros oficiales. Debido a las acciones rápidas de nuestros negocios del centro, el público, los primeros auxilios y las fuerzas de seguridad, pudimos evacuar rápidamente el área, prevenir lesiones adicionales e identificar a todos los sospechosos involucrados”, añadió Hughes.

Dos adolescentes son sospechosos

Las autoridades confirmaron que las personas que iniciaron los disparos en medio de una ceremonia familias son Nasir Ahmad Bostic, de 18 años, quien además es una de las cuatro víctimas que resultaron con heridas de bala. El joven fue transportado al hospital, y sigue en estado crítico.

La policía confirmó que se han emitido órdenes de arresto por asalto con arma mortal que inflige heridas graves con intención de matar e incitación a un motín. Bostic será fichado por las autoridades cuando salga del hospital.

El Departamento de Policía de Concord presentó peticiones a través del Departamento de Justicia Juvenil de Carolina del Norte, ya que el segundo tirador es menor de edad.

El Departamento presentó en contra del adolescente, peticiones por agresión con un arma mortal que inflige lesiones graves con intención de matar, dos cargos por descarga en una propiedad ocupada que ocasionó heridas e incitación a disturbios.

“El menor es una de las cuatro víctimas de heridas de bala que fue transportado al hospital y también permanece en estado crítico”, compartió el jefe de la policía en su comunicado.

Las leyes de privacidad juvenil de Carolina del Norte impiden la revelación de cualquier información que identifique a un delincuente juvenil acusado de un acto que sería un crimen si fuera cometido por un adulto.

Acusado como adulto

El tercer sospechoso de la balacera fue identificado como Keyvyonn Rayshaund Bostic, de 17 años, quien es acusado como adulto como cómplice después del hecho e incitación a un motín. Keyvyonn Rayshaund Bostic no resultó herido y fue detenido poco después del incidente.

“Dos víctimas de heridas de bala de 17 años también fueron transportadas al hospital. Uno ha sido liberado y el segundo permanece en estado crítico”, agregaron.

El Departamento de Policía de Concord continúa pidiendo al público que envíe cualquier video, foto, o si tienen información, se comunique al Departamento de Policía de Concord al número 704-920-5027.

