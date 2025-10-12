Tiroteo en bar de Carolina del Sur deja 4 muertos y 20 heridos

La Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort informó que recibieron múltiples llamadas de emergencia este domingo en la madrugada, luego de desatarse un tiroteo en Willie’s Bar and Grill en St. Helena en donde cuatro personas fallecieron, mientras otras 20 resultaron heridas.

A través de un comunicado, la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort compartió que los agentes arribaron al número 7 Dr. Martin Luther King Jr. Dr., en St. Helena, luego de recibir los reportes sobre una balacera.

El tiroteo está bajo investigación

Los oficiales encontraron con una gran multitud en el bar, entre ellas las que presentaban heridas de bala. Víctimas y testigos corrieron a los negocios y propiedades cercanas buscando refugio para cubrirse de los disparos.

“Varias víctimas fueron trasladadas por los Servicios Médicos de Emergencia (SME) del Condado de Beaufort al hospital. Más víctimas continuaron acudiendo a hospitales de la zona en busca de atención médica por las lesiones sufridas en el lugar”, dijo el sheriff.

El tiroteo se encuentra bajo investigación para encontrar a los responsables. Hasta el momento, se sabe que al menos 20 personas resultaron heridas.

Cuatro personas fueron trasladadas a hospitales de la zona en estado crítico y horas más tarde los médicos los declararon muertos.

La Oficina Forense del Condado de Beaufort será el encargado de publicar la identidad de los fallecidos, después de notificar a sus familiares.

Investigan a “personas de interés”

“Este es un incidente trágico y difícil para todos. Les pedimos paciencia mientras continuamos la investigación. Acompañamos en el sentimiento a todas las víctimas y sus seres queridos”, añadió el sheriff.

Las autoridades informaron también que están investigando a “personas de interés”, sin mencionar cuántos son.

Fiesta de exalumnos de secundaria

La agencia The Associated Press (AP) reportó que el dueño del bar, Willie Turral, se encontraba dentro del establecimiento, el cual estaba lleno por un evento de exalumnos de secundaria, cuando escuchó disparos “en ráfagas” afuera del lugar. Turral describió la escena como “gritos, pánico y miedo”.

“Fue aterrador desde adentro. Personas sin saber realmente lo que estaba pasando afuera, personas tratando de ponerse a salvo”, añadió el dueño del bar, compartió AP.

La oficina del sheriff agradeció la ayuda de las diversas fuerzas del orden, así como a los departamentos de bomberos de la zona y el Servicio Médico de Emergencia del Condado de Beaufort, quienes trabajaron en el lugar para asistir a las personas lesionadas.

Si tienen información sobre el caso

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre este incidente, que se comunique con el Sargento Mayor Investigador Duncan al 843-255-3418.

También pide a la comunidad que reporte cualquier “actividad sospechosa o delictiva llamando a la línea de despacho para casos que no son de emergencia al 843-524-2777″.

Si desea permanecer anónimo, puede enviar información a Crime Stoppers del condado de Beaufort a través de la aplicación P3 Tips en su dispositivo móvil, en línea en tipsbft.com o llamando al 844-TIPS-BFT (844-847-7238).

