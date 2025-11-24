Idrissa Gana Gueye fue expulsado tras pegarle una cachetada a compañero del Everton ante Manchester United

En el marco de la fecha 12 de la Premier League, Manchester United y Everton se enfrentaron en el Old Trafford en un encuentro trascendental para ambos.

En medio de un arranque del partido notablemente parejo, se vivió una situación inusual que terminó con el equipo visitante con un jugador menos. Idrissa Gana Gueye y Michael Keane empezaron a discutir de forma vehemente por una jugada defensiva y el africano reaccionó pegándole una cachetada al inglés.

Tony Harrington, árbitro principal del duelo, divisó el golpe y expulsó de manera directa al mediocampista.

Insólita expulsión en la Premier League

La polémica jugada sucedió cuando el cronómetro marcaba los 13 minutos de partido. Tras una ofensiva fallida del United, Gana Gueye recuperó la pelota dentro de su propia área y, ante la presión de Noussair Mazraoui, intentó pasarle el balón a Michael Keane. Sin embargo, el marcador central no lo entendió a su compañero y no reaccionó a tiempo para ir a buscar la pelota. Esta le quedó servida a Bruno Fernandes en la puerta del área, quien sacó un potente remate que se fue por el costado del arco.

Apenas terminó la jugada, el volante senegalés salió disparado a recriminarle la falta de acción del defensor. Incluso, la cámara de la transmisión oficial lo capturó haciendo gestos y moviendo los brazos de forma efusiva. Inmediatamente, se pusieron cara a cara y comenzaron a discutir. Allí, Keane le dio un empujón para correrlo y empezar a posicionarse para la salida desde el arco.

Sin embargo, Gueye reaccionó ante esto y le propinó un leve golpe con la mano abierta en la cara. Jordan Pickford, arquero del elenco visitante, vio que la situación escaló de tono y los separó automáticamente. No obstante, el árbitro principal Tony Harrington vio la secuencia completa y optó por expulsar de manera directa al senegalés.

IDRISSA GUEYE SENT OFF FOR SLAPPING A TEAMMATE 🤯



The most Everton thing that ever Evertoned? 🤕



pic.twitter.com/IxjVk84znW — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 24, 2025

Vale destacar que, según marca el reglamento oficial de la FIFA y de la IFAB, el árbitro principal tiene la potestad de mostrar la tarjeta roja directa a un futbolista por cuestiones de “lenguaje o acciones ofensivas, insultantes o humillantes”, relacionadas con “expresiones verbales o conductas de carácter denigrante, hiriente o irrespetuoso”, las cuales son sancionables con la expulsión.

