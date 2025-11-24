Cristiano Ronaldo deslumbra con gol de chilena tras encuentro con Donald Trump

Cinco días después de paralizar el mundo reuniéndose con Donald Trump en la Casa Blanca, Cristiano Ronaldo deslumbró con un golazo de chilena. El pasado domingo, durante la goleada 4-1 del Al Nassr ante Al Khaleej en la novena jornada de la Liga de Arabia Saudita, el portugués sorprendió con la elasticidad que tiene a sus 40 años.

Ronaldo sorprendió a todo el Al-Awwal Park de Riad con un gesto técnico que recordó al mítico tanto que le marcó a la Juventus en 2018. El tanto se dio al minuto 96 cuando el partido ya estaba sentenciado.

El gol llegó tras un centro desde la derecha de Nawaf Boushal. CR7, de espaldas al arco y cerca del punto de penalti, se suspendió en el aire y conectó una chilena impecable.

El balón salió con potencia y precisión, imposible para el guardameta, que estorbó el recorrido con un guantazo, pero la velocidad del disparo le terminó doblando las manos.

Call it skill, call it instinct… we call it Ronaldo 🐐💛 pic.twitter.com/diFN85oBCI — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 23, 2025

Al Nassr ganó 4-1, con goles de João Félix, Wesley Gassova, Sadio Mané y la chilena acrobática de Cristiano. El tanto se viralizó en redes sociales, con Ronaldo compartiendo el video en Instagram y retando a sus seguidores: “¡El mejor pie de foto gana!”

Este gol fue su tanto oficial número 954, ampliando su ventaja sobre Lionel Messi (829) como máximo goleador de la historia. Al Nassr se mantiene en la cima de la liga saudí con cuatro puntos de ventaja sobre su perseguidor.

La chilena de Cristiano llega cinco días después de su visita a la Casa Blanca, a la que siendo parte de la comitiva del príncipe Mohammed bin Salmán de Arabia Saudita.

Cristiano obtuvo la llave de oro de la Casa Blanca. Este reconocimiento es de carácter honorífico y funciona como un símbolo de reconocimiento y cercanía institucional.

El encuentro entre Ronaldo y Trump se da semanas después de que el luso haya declarado en una entrevista con periodista británico Piers Morgan, que admiraba al mandatario republicano y deseaba conocerle para conversar.



