Jimmy Cliff, leyenda del reggae, murió a los 81 años

Jimmy Cliff, uno de los máximos exponentes del reggae, falleció a los 81 años por complicaciones de una neumonía. La noticia fue publicada por su esposa Latifa Chambers, en una publicación en Instagram de este lunes 24 de noviembre.

“Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, ha partido debido a una convulsión seguida de neumonía”, dijo Latifa Chambers junto con una foto del músico.

Chambers agradeció todo el apoyo que Jimmy Cliff recibió en vida durante sus años de carrera. “Agradezco a su familia, amigos, compañeros artistas y colegas que compartieron su camino con él. A todos sus fans alrededor del mundo, por favor sepan que su apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera. Realmente apreciaba a cada fan por su amor”, escribió la esposa de Jimmy Cliff.

La esposa agradeció el apoyo y ayuda que recibió su esposo por parte de su médico y personal de salud durante su enfermedad.

Para finalizar, Latifa Chambers le dedicó un emotivo mensaje a la memoria de su esposo y pidió respeto a la privacidad de su familia en este doloroso momento. “Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Cumpliré tus deseos. Espero que todos puedan respetar nuestra privacidad durante estos momentos difíciles. Se proporcionará más información próximamente. Hasta pronto, leyenda”, dijo.

Jimmy Cliff comenzó su carrera musical desde joven con el éxito de ‘Hurricane Hattie’ a sus 17 años. El verdadero éxito en 1969 con su disco homónimo, que contiene clásicos como ‘Many Rivers to Cross’, ‘Vietnam’ y ‘Wonderful World, Beautiful People’.

Tras mudarse a Reino Unido se convirtió en una estrella del reggae y del ska. Su reconocimiento musical fue tan importante que es uno de los dos miembros jamaicanos del Salón de la Fama del Rock and Roll, junto a Bob Marley.

En 2012 ganó un Grammy al mejor álbum de reggae por ‘Rebirth’ y en los últimos años trabajó con el productor ghanés Kwame Yeboah, con el que regresó al reggae más puro.

La música de Jimmy Cliff ha sido reconocida por otras leyendas de la música como Bruce Springsteen, Willie Nelson, Cher, New Order o Fiona Apple han grabado versiones de sus canciones. Además, Bob Dylan proclamó ‘Vietnam’ como “la mejor canción de protesta jamás escrita”, según destaca la web oficial de Cliff.

