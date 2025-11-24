Bad Bunny agradece a los dominicanos “por tanto amor” en el inicio de su gira

El cantante puertorriqueño Bad Bunny envió un emotivo mensaje de agradecimiento a sus fans de República Dominicana y expresó el profundo cariño que le tiene al país luego de ofrecer dos conciertos en Santo Domingo.

Bad Bunny ofreció un concierto el viernes y sábado pasados, en el comienzo mundial de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’. A propósito del apoyo que ha recibido en la isla, el boricua agradeció “tanto amor” que ha recibido de su público dominicano desde hace más de 10 años cuando comenzó su carrera musical.

El boricua bromeó al parecido entre República Dominicana y su natal Puerto Rico, a los tantos amigos que tiene en Santo Domingo

“Y no es mentira que después de Puerto Rico, el primer país que me hizo sentir querido, apoyado y que entendían y conectaban con mi música fue REPÚBLICA DOMINICANA. A mis 22 años, todos ellos vividos en Puerto Rico, piso suelo dominicano por primera vez, con muy pocas canciones pero con ganas infinitas de comerme al mundo”, narra el ‘Conejo Malo’ al comienzo de su texto.

El ganador del Grammy y el Latin Grammy expresó lo importante que se volvió el territorio dominicano por todo el afecto que recibió desde el principio.”Como si ellos ya hubieran visto el futuro. Tan cerquita de mi toda la vida, jamás hubiera pensado que Quisqueya terminaría siendo tan importante y querida para mi. Son demasiadas experiencias e historias que he vivido en esa tierra tan linda con muchas similitudes a la mía”, acotó el cantante

El cantante manifestó que sus dos conciertos en Santo Domingo fueron sumamente especiales y señaló que por poco no se incluía la isla en la gira. “Esta visita de ahora fue muy, muy pero muy especial. Santo Domingo no iba ser parte de la gira por situaciones de logística, tiempo y accesibilidad del estadio”, reveló.

Los dos conciertos de Benito en República Dominicana fueron posibles gracias a las labores del empresario dominicano Gamal Haché. “Gracias a eso, tuve un inicio de gira que no esperaba, y que no sabía que necesitaba. WOW! REPÚBLICA DOMINICANA, tal como en el 2016, una vez más me han dado el amor y la energía para comenzar a repartir al mundo. GRACIAS!!! Míooos por siempre”, continúa el mensaje.

Bad Bunny hizo un repaso de éxitos como ‘Callaita’ y ‘Baile Inolvidable’, ambos del álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, el premiado disco que estrenó el pasado 5 de enero y con el cual ha recibido numerosos galardones. Esta producción incluye homenajes a su Puerto Rico natal y críticas a los problemas que enfrenta la isla. El show también contó con la participación de Romeo Santos, con quien Bad Bunny interpretó el tema ‘Bokete’.

