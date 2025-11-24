Fallece hermano de Sebastián Ligarde en trágico accidente

El actor mexicano Sebastián Ligarde informó hace unos días a través de una publicación en sus redes sociales el fallecimiento de su hermano Honoré Ligarde.

De acuerdo con el mensaje difundido en su cuenta de Instagram, Honoré sufrió un grave accidente el pasado 12 de noviembre y, pese a los esfuerzos médicos, murió el 17 de noviembre.

“Con un corazón lleno de un dolor inimaginable, les comunico que mi hermano Honoré sufrió un accidente terrible el 12 de noviembre y fue recibido en brazos de nuestro Papi el 17 de noviembre. Les pedimos que por favor respeten la pérdida y el dolor de mi familia, rezando por la inmensa gentileza y generosidad de su alma”, expresó el actor al pie de una foto donde aparece su hermano.

Sebastián Ligarde compartió además que, a pesar de la tragedia, su hermano dejó un legado de solidaridad al donar sus órganos, un gesto que permitirá salvar la vida de seis personas.

“Pudo dar el regalo de vida a 6 pacientes en espera de órganos. Él seguirá vivo y ellos también. Gracias por todo el amor, apoyo y oraciones que hemos recibido”, añadió.

Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del accidente que provocó la muerte de Honoré, quien nació el 18 de noviembre de 1961 y falleció un día antes de poder cumplir 64 años.

La familia Ligarde ha solicitado privacidad en este momento de duelo, mientras amigos, seguidores y figuras del medio artístico, no dudaron en enviar toda clase de mensajes de apoyo y condolencias ante la pérdida que atraviesa el actor.

