Muere Udo Kier a los 81 años, famoso actor alemán de cine de culto

El actor alemán Udo Kier, uno de los rostros más singulares del cine internacional y un referente tanto en Hollywood como en la escena independiente, falleció el domingo en California a los 81 años. Su pareja, el artista Delbert McBride, confirmó el deceso, aunque no se ha revelado aún la causa de su muerte.

Con una carrera que se extendió por más de medio siglo, Kier participó en cientos de películas. Su salto a la fama llegó en la década de 1970, cuando interpretó a Frankenstein y Drácula, producidas por Andy Warhol. Para el papel del vampiro, Kier contó que pasó una semana alimentándose solo de ensalada y agua para bajar rápidamente de peso, esfuerzo que terminó por dejarlo temporalmente en silla de ruedas por lo débil que quedó.

A lo largo de su trayectoria, Kier trabajó con algunos de los directores más influyentes del cine europeo. Fue presencia recurrente en las películas de Rainer Werner Fassbinder y, décadas después, en varios proyectos del danés Lars von Trier, incluidas ‘Manderlay’ y ‘Nymphomaniac’, gracias a su capacidad para encarnar personajes extremos, crueles y excéntricos.

Con sus penetrantes ojos azules y una intensidad que llenaba la pantalla incluso en papeles breves, destacó en cintas como ‘Ace Ventura: Pet Detective’, ‘Armageddon y Blade’, donde solía encarnar villanos sofisticados o figuras misteriosas que aportaban un toque de extrañeza a la historia.

Nacido como Udo Kierspe en 1944 en Colonia, su vida comenzó marcada por la tragedia: fue rescatado de los escombros tras un bombardeo aliado que alcanzó el hospital donde nació. Creció en la Alemania que buscaba reconstruirse tras la guerra y, a los 18 años, se trasladó a Londres para aprender inglés.

Con el tiempo, Udo Kier alternó su vida entre Europa y Estados Unidos, estableciéndose primero en Los Ángeles y más tarde en Palm Springs.

Sigue leyendo: