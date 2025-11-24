Mamdani: Los neoyorquinos fueron los que ganaron en reunión con Trump

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, indicó que la clave de su exitosa reunión con el presidente Donald Trump fue el interés compartido en el costo de la vida y en mejorar la Gran Manzana.

“Con demasiada frecuencia, cuando dos políticos se reúnen, la conversación rara vez va más allá de ellos”, dijo Mamdani el domingo en una rueda de prensa en El Bronx. “Y lo que descubrimos, en cambio, es que esta fue una conversación productiva, centrada en la ciudad de Nueva York y que busca beneficiar a los neoyorquinos“.

El alcalde electo señaló que se “sentía bien” en su primera aparición en la ciudad de Nueva York desde su viaje a Washington.

Políticos, analistas de todo Estados Unidos y neoyorquinos locales se sorprendieron ante la naturaleza de la reunión entre ambos líderes. Algunos opinaron que Mamdani había “ganado” la reunión, mientras que otros afirmaron que el mandatario republicano lo había hecho.

“Creo que fueron los neoyorquinos los que ganaron en esta conversación. Fue una conversación que resonó una y otra vez entre los habitantes de la ciudad“, manifestó Mamdani.

El regreso de Mamdani a la ciudad se produce poco más de un mes antes de su juramentación en el Ayuntamiento, lo que deja en el aire preguntas sobre la participación de Trump en los asuntos locales una vez asuma el cargo oficialmente.

El gobierno republicano amenazó con anterioridad la retención de fondos federales cruciales para el proyecto de túneles del río Hudson y la ampliación del metro de la Segunda Avenida y desplegar tropas de la Guardia Nacional para abordar el tema de la inseguridad.

El alcalde electo apuntó más temprano en la mañana en una aparición en “Meet The Press” que le dijo a Trump que no hay necesidad de desplegar la Guardia Nacional en Nueva York, como lo ha hecho en otras ciudades.

“Lo que le dije es que lo que distingue a la ciudad de Nueva York de cualquier otro lugar del país es que contamos con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Y confío en que el NYPD garantizará la seguridad pública”, explicó Mamdani. “Y, para mí, eso es algo que sé que pueden lograr, que han logrado y que seguirán logrando bajo mi liderazgo”.

El presidente dijo el sábado que enviaría a la Guardia Nacional a la ciudad si consideraba que era necesaria, pero otros lugares la necesitan más en este momento.

Pero Mamdani expresó el gobierno federal ayudará en el esfuerzo por mejorar la vida en la ciudad, aunque todavía admitió diferencias clave en temas de inmigración.

“Dejaré que el presidente hable por sí mismo”, dijo Mamdani cuando se le cuestionó sobre la opinión del ejecutivo republicano de que ICE aún no ha hecho lo suficiente en la ciudad. “Puede que haya desacuerdos entre el presidente y yo, y seguirán existiendo, y siempre defenderé a cada persona que llame al Ayuntamiento”.

