Mamdani dice que todavía cree que Trump es un “fascista”

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó este sábado que mantiene su convicción de que el presidente Donald Trump es un “fascista” y un “déspota”, incluso después de su primera reunión personal en la Casa Blanca, celebrada el viernes.

El comentario llegó durante su entrevista con Kristen Welker en Meet the Press, donde Mamdani explicó que su postura no ha cambiado a pesar del tono amistoso que él y Trump mostraron el viernes ante la prensa.

“Eso es algo que he dicho antes y que sigo diciendo hoy”, aseguró, recordando que el presidente incluso bromeó al respecto al decirle que podía repetirlo frente a los reporteros.

“Todo lo que he dicho en el pasado, sigo creyéndolo”, dijo luego el alcalde electo a la periodista cual le recordó varios de sus comentarios negativos sobre el presidente en el pasado.

Mamdani insistió en que la reunión no estaba destinada a “marcar una postura”, sino a explorar vías de cooperación en temas que afectan a los neoyorquinos.

Sostuvo que, en lugar de centrar la conversación en los ataques de campaña, ambos dedicaron tiempo a repasar los factores que hacen que la ciudad sea cada vez más inaccesible para la clase trabajadora.

“Relación productiva”

Con respecto al motivo de la cordialidad entre ambos, Mamdani explicó: “Pensé una y otra vez en lo que significaría para los neoyorquinos si pudiéramos establecer una relación productiva que se centrara en los temas en los que esos neoyorquinos piensan hasta altas horas de la noche”, en lugar de seguir intercambiando pullas.

En ese sentido, el alcalde electo dijo haber valorado la posibilidad de establecer una “relación productiva”, especialmente tras sus diálogos con residentes del Bronx y Queens que votaron por Trump en 2024 y que le reiteraron, una y otra vez, que el costo de vida fue el motivo principal de su elección.

Ese mismo argumento, añadió, dominó la conversación que tuvo con el presidente en el Despacho Oval.

La reunión entre ambos se dio tras meses de tensiones públicas durante la campaña municipal, cuando Mamdani calificó a Trump de “fascista” y “déspota”. Pero el viernes, el presidente aseguró que “alentaría” al alcalde electo en su nuevo cargo, mientras Mamdani describió el encuentro como una oportunidad para discutir coincidencias concretas.

