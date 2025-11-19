Mueren las gemelas Alice y Ellen Kessler a los 89 años por suicidio asistido

Las hermanas Alice y Ellen Kessler, reconocidas bailarinas y cantantes que iniciaron su trayectoria artística en los años cincuenta y compartieron escenario con figuras como Fred Astaire, Frank Sinatra y Harry Belafonte, murieron a los 89 años, informó este martes la policía alemana.

Según Page Six, ambas fallecieron en Grünwald, un barrio cercano a Múnich, donde vivían juntas. El diario alemán Bild y varias agencias habían difundido la noticia el lunes, aunque sin especificar la procedencia de la información.

Este martes, la policía de Múnich confirmó oficialmente el deceso y precisó en un comunicado que se trató de un “suicidio conjunto o asistido”. La Sociedad Alemana para una Muerte Digna corroboró este dato a la Radiotelevisión Bávara en otra declaración.

De acuerdo con la organización Dignity in Dying, el suicidio asistido es legal en nueve países europeos, así como en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Colombia, Cuba y Ecuador.

¿Quienes fueron las gemelas Kessler?

Las gemelas Kessler comenzaron a formarse en danza desde niñas y se integraron al ballet infantil de la Ópera de Leipzig. En 1952, cuando tenían 16 años, su familia escapó hacia Alemania Occidental. Allí actuaron en un teatro de revista en Düsseldorf. Tres años más tarde, el director del cabaret Lido de París las descubrió, impulsando así su proyección internacional.

Durante los años sesenta emprendieron giras alrededor del mundo, se establecieron en Roma y trabajaron con Astaire, Sinatra y Belafonte. En 1964 rechazaron participar en la película ‘Viva Las Vegas’ junto a Elvis Presley por temor quedar encasilladas en producciones musicales estadounidenses.

Antes de cumplir 80 años, Alice comentó que quizá no habrían podido sostener una carrera tan extensa sin estar juntas.

“Ser un dúo solo nos aporta ventajas. Unidas somos más fuertes”, dijo entonces. “Disciplina todos los días. Gratitud siempre. Humildad, nada de arrogancia. Y unión. Hasta la muerte”, agregó.

En abril de 2024, las hermanas contaron al diario Bild que deseaban ser enterradas en la misma urna, junto a las cenizas de su madre y su perro. “Así lo estipulamos en nuestros testamentos”, afirmó Ellen.

