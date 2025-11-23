Fallece a los 91 años Ornella Vanoni, leyenda de la música italiana

La cantante y actriz Ornella Vanoni, considerada una de las grandes divas de la música popular italiana, murió el viernes a los 91 años en su domicilio de Milán, según confirmaron autoridades y diversos medios nacionales.

Nacida el 22 de septiembre de 1934, “La Vanoni” se consolidó como una de las figuras más productivas de la industria musical italiana. Alcanzó su mayor notoriedad durante las décadas de 1960 y 1970 con canciones emblemáticas como “La Musica è Finita”, “Eternità”, “L’Appuntamento” y “Una Ragione di Più”.

De acuerdo con el diario Corriere della Sera y la agencia Agi, la artista falleció poco antes de las 23:00 horas locales (22:00 GMT) debido a un paro cardíaco.

“Con la desaparición de Ornella Vanoni, Italia pierde a una de sus artistas más originales y refinadas”, señaló en un comunicado el ministro de Cultura, Alessandro Giuli. “Gracias a su voz única y a su talento interpretativo sin igual, ha marcado la historia de la canción, el teatro y el espectáculo italianos”.

Su característica melena pelirroja y rizada también la convirtió en un referente de estilo. En 1999, fue la primera cantante en recibir un reconocimiento honorífico a toda una vida en el Festival de San Remo.

“Ha marcado la historia de la música italiana, dejando un legado artístico que permanecerá para siempre en el corazón de todos”, afirmó Lorenzo Fontana, presidente de la Cámara de Diputados.

Con más de 50 millones de discos vendidos, Vanoni colaboró con grandes nombres de la música, entre ellos George Benson, Herbie Hancock, Franco Califano y Gino Paoli, con quien compartió una profunda relación tanto artística como personal.

Antes de dedicarse plenamente al canto, Ornella Vanoni comenzó su carrera en el mundo del teatro, impulsada por Giorgio Strehler, reconocido director y quien fue además su pareja y guía artística.

