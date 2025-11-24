Nadeen Ayoub, Miss Palestina, denuncia supuesta manipulación de votos en Miss Universo

El certamen Miss Universo 2025 continúa envuelto en polémica. Esta vez, Nadeen Ayoub, representante de Palestina, denunció en sus redes sociales una presunta alteración en la votación de los seguidores dentro de la aplicación oficial del concurso.

Ayoub, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer palestina en participar en el evento realizado en Bangkok, Tailandia, aseguró en un video que una de las categorías abiertas al público mostraba señales de haber sido manipulada justo instantes antes de que concluyera el periodo de votación.

La concursante, de 27 años, manifestó su frustración hacia la organización, calificando la situación de injusta y mostrando inquietud por la falta de claridad en el procedimiento. En la app de Miss Universo existen varias categorías donde el público puede votar; estas dependen principalmente de la popularidad, y algunas incluso determinan qué candidatas avanzan a las semifinales.

De acuerdo con su relato publicado en Instagram, la representante palestina mantenía una ventaja significativa en la categoría de Persona Más Bella.

“Yo lideraba por mucho, y solo faltaban unos treinta minutos para el cierre de la votación, y en dos minutos otra concursante superó los veinte mil votos, lo cual es prácticamente imposible a menos que haya más de una persona votando. Y no es realista a menos que se haga internamente. Y me di cuenta de que esto es muy injusto“, expresó Ayoub.

La modelo también compartió capturas de pantalla de la aplicación, donde se observaba que ella encabezaba la lista con 182,387 votos, mientras que Naise Yone, de Tanzania, sumaba 177,328, una diferencia cercana a cinco mil votos. Sin embargo, en los últimos instantes, los votos de Naise aumentaron abruptamente hasta 193,338, mientras que los de Nadeen apenas subieron a 182,415. Ante esto, Ayoub insinuó que algo había ocurrido dentro del sistema, sugiriendo un proceso “arreglado o manipulado”, aunque señaló que el problema real es “un sistema sesgado”.

“Solo quiero dejar algo muy claro: esto no se trata del premio; he recibido el mayor premio, he recibido la mayor corona, he recibido el mayor galardón por ser Miss Palestina, por ser la voz de mi pueblo y la voz de todos los que quieren alzar la voz, que quieren ver justicia, que quieren ver la belleza, la cultura y todo lo que represento en el escenario internacional“, afirmó. “Creo que ya soy una ganadora, pero cuando algo no parece correcto, es momento de alzar la voz”.

