Miss Jamaica será dada de alta luego de sufrir una fuerte caída en el Miss Universo

Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, ofreció una actualización sobre el estado de salud de la dra Gabrielle Henry, Miss Jamaica, quien sufrió una fuerte caída en un evento previo al certamen y por la cual fue hospitalizada en Tailandia.

Henry tuvo que ser ingresada a la unidad de cuidados intensivos días después de sufrir la caída en el escenario, según un informe de la familia. Rocha aseguró que tras varios días hospitalizada, Miss Jamaica está próxima a ser dada de alta del hospital, aunque reconoció que los últimos días han sido críticos e inesperados.

“Durante los últimos cuatro días, ha habido momentos difíciles y preocupaciones inesperadas. Sin embargo, gracias a la excelente atención médica brindada, cada problema se resolvió con éxito. Hoy, nos complace compartir que el último informe médico confirma que la Dra. Gabrielle Henry goza de buena salud y está próxima a ser dada de alta”, dijo Rocha en un comunicado.

Henry estaba realizando una pasarela en traje de gala cuando cayó del borde del escenario y sufrió un fuerte golpe. La doctora y modelo fue auxiliada en el lugar y trasladada en camilla a un centro de salud. Durante su estancia en el hospital ni la familia ni la organización Miss Universo han ofrecido detalles específicos sobre el estado de salud de Henry.

Raúl Rocha aseguró que la organización Miss Universo ha respetado la privacidad de Gabrielle Henry, por lo que no difundirá información con detalles específicos sobre la salud de la modelo. “Por respeto a la Dra. Henry y a su familia, la Organización mantiene estricta discreción con respecto a los detalles específicos de su estado médico. Creemos que los asuntos relacionados con su salud deben comunicarse solo en el momento apropiado y únicamente a discreción de la familia, o por la propia Dra. Henry si ella decide hacerlo”, insistió.

El director del Miss Universo también aseguró que la organización se ha hecho cargo de los costos generados por la atención médica que ha recibido Gabrielle Henry. “Recomendé una serie de acciones preventivas, algunas más allá del protocolo estándar, para garantizar la evaluación, el monitoreo y la supervisión médica más precisos. También se trajo a especialistas médicos adicionales para proporcionar múltiples evaluaciones profesionales y asegurar total claridad con respecto a su condición”, dijo.

También aseguró que la Organización de Miss Universo “ha asumido el cien por ciento de todos los gastos relacionados, incluidos los de la familia de la Dra. Henry”.

