Candidatas expresan su inconformidad por resultados de Miss Universo 2025

Dos candidatas de la edición 74 del Miss Universo manifestaron su inconformidad por el resultado del certamen, en el que resultó como ganadora la mexicana Fátima Bosch.

El triunfo de Fátima Bosch ha causado mucha alegría entre sus coterráneos pero también se ha puesto en duda la transparencia de la elección de Bosch como ganadora del certamen. Dos candidatas de la edición 74 del Miss Universo manifestaron su inconformidad por el resultado de la competencia aunque no se quejaron directamente del triunfo de Bosch.

Miss Ecuador, Nadie Mejía-Webb, usó sus historias de Instagram para expresar su sentir tras participar en el Miss Universo.

“Hay tanto que quiero decir, en estos últimos días he tenido miles de pensamientos pasando por mi mente, buscando entendimiento y paz sobre lo que sucedió este año en Miss Universo, mentiría si dijera que no me duele…, pero también sé, con todo mi corazón, que todo estará bien”, escribió.

La reina de belleza continuó enviando un mensaje de resiliencia. “Sé que este momento completamente fuera de mi control, pero lo que sí estuvo en mis manos fue la forma en que me entregué a mi país, Ecuador les dí todo de mí (…), Ecuador me ha enseñado que, incluso en los momentos más difíciles, nuestro pueblo avanza con resiliencia, valentía y esperanza. Luchamos por lo que es correcto, luchamos con amor y seguiré honrando mi título con dignidad”.

Sanly Liuu, Miss Indonesia 2025, agradeció a Omar Harfouch, ex jurado del Miss Universo, que renunció luego de denunciar falta de transparencia en el certamen.

“Estos días que pasaron han sido abrumadores de tantas maneras. Para mí, este viaje siempre se ha tratado de dar lo mejor de mí por Indonesia. Como alguien nueva en los certámenes, simplemente teniendo la oportunidad de subir al escenario es ya, para mí, un honor. (…) Gracias, Omar Harfouch por hablar y reconocer lo que muchos no vimos detrás de escena, tu voz significa más de lo que sabes”.

Omar Harfouch, quien formaba parte del panel de jueces, llamó a Fátima Bosch una “falsa ganadora” tras su triunfo. Días previos al certamen, el pianista libanés denunció falta de transparencia en el certamen y aseguró que la organización creó un “jurado improvisado” para escoger a las 30 finalistas sin contar con la participación del jurado formal. También dijo que el director del Miss Universo, Raúl Rocha, instó al jurado a votar por Fátima Bosch debido a supuestos negocios con la familia de Bosch.

La organización ha negado los señalamientos de Harfouche y Raul Rocha ha calificado al ex jurado como un “oportunista”.

