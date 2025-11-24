Real Madrid pide disculpas por usar foto equivocada en homenaje a André Silva y Diogo Jota

El Real Madrid tuvo que ofrecer una disculpa pública luego de cometer un grave error en el video institucional presentado durante su asamblea general, donde aparecía una fotografía incorrecta en el homenaje a Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos tras un accidente de tráfico ocurrido en España el pasado mes de julio.

En lugar de mostrar la imagen de André Silva, el club incluyó por equivocación una foto del jugador del Elche, André da Silva.

El presidente del club, Florentino Pérez, reconoció la equivocación y asumió la responsabilidad del fallo técnico. “Hubo un error en el video institucional”, afirmó. “Pedimos disculpas, fue un error humano”.

Horas después de la asamblea, el equipo merengue cerró la jornada liguera con un empate 2-2 frente al Elche, un resultado que llegó gracias a un gol de Jude Bellingham en los minutos finales.

Ese punto permitió al Real Madrid conservar el liderato de LaLiga, manteniéndose una unidad por encima del Barcelona.

Sigue leyendo:

–Calendario MLS 2026: fechas clave y parón por el Mundial de Fútbol

–FIFA sancionó al presidente de la Federación Panameña de Fútbol por insultos a jugadora

–Arrestan a jugador de la Universidad de Alabama por apuñalar a dos compañeros antes de un partido