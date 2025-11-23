Arrestan a jugador de la Universidad de Alabama por apuñalar a dos compañeros antes de un partido

Una situación insólita se vivió este fin de semana en fútbol americano colegial. Daniel Mincey, liniero ofensivo de la Universidad de Alabama en Birmingham, fue arrestado por apuñalar a dos compañeros de equipo el sábado por la mañana, horas antes de un partido contra la Universidad del Sur de Florida.

Los dos jugadores heridos están en condición estable, según declaró el entrenador interino Alex Mortensen en la conferencia de prensa posterior al partido. Asimismo, el estratega resaltó que el equipo quiso disputar el encuentro para honrar a los compañeros que están por graduarse, en el último partido de la temporada en casa.

Sin embargo, hubo un grupo que decidió no hacerlo debido a la caótica situación que se vivió en horas de la mañana. El entrenador se mostró comprensivo con la decisión.

Por su parte, Mincey está bajo custodia policial. De momento, los hombres de los jugadores heridos no han sido revelados.

El apuñalamiento ocurrió el pasado sábado por la mañana en el campus en el Edificio de Operaciones de Fútbol Americano. No está clara la motivación de Mincey para llevar a cabo esa acción.

Ahora el liniero ofensivo está bajo arresto y acusado de agresión agravada e intento de asesinato, según los registros de la cárcel del condado de Jefferson citados por la agencia de noticias ‘The Associated Press’.

De lo poco que se sabe sobre Mincey es que es un estudiante novato, cursaba su segundo año de estudios. Mide 1,93 metros y es originario de Pompano Beach, Florida. Anteriormente, estuvo en la Universidad de Kentucky.



Sigue leyendo:

· Donald Trump abucheado en partido de la NFL entre Washington Commanders y Detroit Lions

· Roban $200,000 dólares de la vivienda de Shedeur Sanders mientras debutaba en la NFL

· NYPD difunde imágenes del sospechoso de disparar contra Kris Boyd, jugador de New York Jets