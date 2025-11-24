Tormenta amenaza los viajes de Thanksgiving 2025: los aeropuertos de EE.UU. que podrían presentar riesgo de retrasos

La semana de Thanksgiving 2025 podría convertirse en una de las más complicadas para los viajeros en Estados Unidos, debido al avance de un robusto sistema de tormentas que cruzará el país, precisamente en los días de mayor movilidad del año.

De acuerdo con organismos meteorológicos y autoridades de transporte, se anticipan retrasos, cancelaciones y congestión severa tanto en aeropuertos como en autopistas, un escenario que podría escalar dadas las previsiones históricas de desplazamientos para el feriado.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) advierte que el sistema, originado en el suroeste estadounidense, se desplazará hacia el centro y noreste entre el domingo 23 y el miércoles 26 de noviembre. Las condiciones incluirán lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes y nevadas en zonas elevadas, especialmente en estados como California, Colorado, Arizona y Nuevo México.

Medios especializados como Newsweek, The Weather Channel y AccuWeather coinciden en que la combinación de mal clima y récord de pasajeros pone bajo presión a toda la red nacional de transporte.

Ciudades y aeropuertos con mayor riesgo de retrasos en Thanksgiving 2025

El primer impacto importante se registrará en la franja occidental del país. California, Arizona, Nuevo México y Colorado enfrentarán precipitaciones, caída de nieve en zonas montañosas y reducción de visibilidad, lo que complica rutas clave como el corredor I-70. Las principales terminales de Los Ángeles, Phoenix, Denver y Albuquerque operarán bajo condiciones inestables que podrían extenderse hasta el lunes.

A medida que el sistema avance hacia el centro-sur, ciudades como Dallas, Houston, San Antonio, Oklahoma City y Little Rock pasarán a estar bajo vigilancia meteorológica. Informes basados en modelos de AccuWeather señalan que el lunes y martes podrían registrarse tormentas fuertes capaces de interrumpir operaciones en aeropuertos como Dallas/Fort Worth (DFW) y Houston Intercontinental (IAH), ambos nodos esenciales para conexiones nacionales.

Entre martes y miércoles (los días de mayor flujo de pasajeros de la temporada), la atención se centrará en el Midwest y el noreste. Terminales como Chicago O’Hare, Pittsburgh, St. Louis, Minneapolis y Nashville anticipan lluvias, vientos y nevadas ligeras en las zonas más frías. Los expertos advierten que cualquier afectación en O’Hare o Atlanta podría generar demoras en cadena en toda la red comercial, debido a su papel como hubs estratégicos.

En la costa este, ciudades como Nueva York, Boston, Philadelphia y Washington D.C. también podrían enfrentar lluvias, ráfagas de viento y baja visibilidad el miércoles 26. Si bien el sistema perdería fuerza al avanzar sobre el noreste, la combinación entre clima adverso y récord de viajeros podría derivar en congestionamientos severos en aeropuertos como JFK, LaGuardia, Newark y Boston Logan.

Récord de viajeros: por qué 2025 será especialmente caótico

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) proyecta que alrededor de 82 millones de personas viajarán durante la semana de Acción de Gracias, superando ampliamente cifras previas al inicio de la década. El volumen de desplazamientos, principalmente por carretera, pero también por vía aérea, amplifica los riesgos de congestión en rutas interestatales y terminales aéreas.

“Con este nivel de movilidad, cualquier interrupción meteorológica produce un efecto dominó en toda la red nacional”, indicó la vicepresidenta de AAA, Stacey Barber, durante un informe citado por Newsweek. Las mayores complicaciones se esperan el martes y miércoles previos al feriado, que coinciden con la fase más activa del sistema de tormentas.

Los portales especializados señalan que cerca del 70% de los retrasos registrados en fechas festivas en Estados Unidos está vinculado a condiciones meteorológicas. Aeropuertos nodales como Nueva York, Atlanta, Dallas y Denver suelen ser los puntos donde inicia el desajuste operativo que luego se propaga a decenas de rutas domésticas.

Impacto en regiones del país y recomendaciones para viajeros

En el noreste, además del impacto en aeropuertos, se prevé congestión en autopistas como la I-95, que conecta los principales centros urbanos desde Washington D.C. hasta Boston. Eventos masivos como el tradicional desfile de Macy’s en Manhattan podrían comenzar bajo condiciones secas la mañana del jueves, aunque un frente frío podría generar cambios bruscos hacia la tarde.

En contraste, la costa oeste mostrará una mejora progresiva hacia el lunes, especialmente en el sur de California. Sin embargo, el norte del estado podría registrar lluvias dispersas y bancos de niebla. Las ráfagas de vientos Santa Ana también podrían afectar operaciones aeroportuarias en Los Ángeles y San Diego.

La NOAA y AAA recomiendan a los viajeros prever tiempos adicionales, revisar continuamente el estado del clima y las notificaciones de aerolíneas, y utilizar aplicaciones oficiales de tránsito. Muchas aerolíneas ya han activado políticas flexibles para cambios de itinerario sin penalización en rutas potencialmente afectadas.

Las autoridades federales también han compartido planes de contingencia, instando a conductores y pasajeros a mantenerse informados en todo momento. “La demanda récord incrementa el impacto de cada retraso”, advirtió el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés). Por ello, la recomendación generalizada es flexibilizar horarios, llegar con mayor anticipación a aeropuertos y considerar rutas alternativas en carretera.

