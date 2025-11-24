Trump afirma que espera “con ansias” la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles

El presidente Donald Trump admitió que espera “con ansias” el veredicto de la Corte Suprema respecto a las políticas de aranceles a bienes importados provenientes de diferentes países.

A través de su red social Truth Social, el mandatario manifestó su interés en la decisión judicial. Para Trump, una resolución rápida y favorable es fundamental para la continuidad de su agenda nacional.

“Espero con ansias la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre este asunto urgente y crucial para que podamos seguir ¡HACIENDO A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!”, aseguró el republicano.

Trump destacó los beneficios económicos de los aranceles

El mandatario sostuvo que las tarifas de importación han generado un ingreso millonario para EE.UU. y señaló que el impacto financiero total aún no se ha cuantificado. Trump explicó que, debido a la falta de una decisión judicial definitiva, muchos importadores han optado por adquirir grandes cantidades de inventario para evitar el pago inmediato de los aranceles.

“A pesar de la enorme cantidad de dinero que Estados Unidos de América genera, cientos de miles de millones de dólares, como resultado directo de los aranceles aplicados a otros países, aún no se ha calculado el beneficio total de estos”, precisó Trump.

Según el presidente, el acopio de productos es una medida temporal que está por finalizar. Una vez que este inventario se agote, el pago de los aranceles se aplicará de manera universal, lo que resultará en un incremento en los fondos recibidos por el gobierno.

“Sin embargo, (añade) esa fuerte compra de inventario se está agotando, y pronto se pagarán aranceles sobre todo lo que se aplique, sin evasión, y las cantidades a pagar a EE.UU. se dispararán, superando los niveles históricos de dólares recibidos”, acotó.

Críticas a opositores de sus medidas comerciales

El presidente reiteró que la capacidad de imponer estos aranceles conducirá a una “riqueza sin precedentes” y fortalecerá la seguridad nacional.

“Estos pagos batirán récords y pondrán a nuestra nación en un rumbo sin precedentes (…) este poder arancelario le brindará a Estados Unidos una seguridad nacional y una riqueza sin precedentes”, reiteró.

El mensaje del presidente concluyó con una crítica a quienes se oponen a estas políticas comerciales, sugiriendo que sus intereses están alineados con potencias extranjeras.

“Quienes se oponen a nosotros sirven a intereses extranjeros hostiles que no están alineados con el éxito, la seguridad y la prosperidad de EE. UU. No les importamos en absoluto”, concluyó.

