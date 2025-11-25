Black Friday 2025: ya puedes aprovechar las ofertas de Amazon, Walmart y Target
Las mejores ofertas del Black Friday 2025 ya están disponibles en Amazon, Walmart y Target, con cientos de productos al precio más bajo del año.
Las rebajas del Black Friday 2025 ya están activas en las principales tiendas de Estados Unidos, con miles de productos en tecnología, hogar, moda y entretenimiento alcanzando algunos de sus precios más bajos del año.
A continuación, presentamos una selección organizada por tienda con las ofertas más destacadas que ya puedes aprovechar.
Ofertas destacadas en Amazon
–Apple AirPods 4 – $69 (antes $129)
–Olanly Bathroom Rug – $9 (antes $15)
–PlayStation 5 Digital Edition – $399 (antes $500)
–Cozsinoor Bed Pillows 2-Pack – $36 (antes $120)
–Apple iPad 11″ – $274 (antes $349)
–Qinlianf 5-Outlet Extender – $9 (antes $13)
–Sinophant High-Waisted Leggings – $6 (antes $10)
–Koolaburra by Ugg Burree Slipper – $45 (antes $75)
–Lego Harry Potter Advent Calendar – $31 (antes $45)
–Saker Mini Chainsaw – $28 (antes $50)
–Anrabess 2-Piece Lounge Set – $38 (antes $46)
–National Tree Company Christmas Tree 6.5 ft – $180 (antes $254)
Ofertas de Black Friday en Walmart
–Keurig K-Express Essentials Plus – $35 (antes $79)
–Tripcomp Hardside Luggage, set 3 piezas – $81 (antes $400)
–Ninja Creami – $149 (antes $199)
Ofertas de Target
–Apple AirPods 4 – $80
–PlayStation 5 Digital Edition – $400
–Lego Harry Potter Advent Calendar – $31
–Apple iPad 11″ – $280
Ofertas adicionales en otras tiendas
Lululemon
?Lululemon Align Leggings ? $49 (antes $98)
Kate Spade Outlet
?Kate Spade Lucy Medium L-Zip Wristlet ? $29 (antes $139)
Hoka
?Hoka Kawana 2 ? $99 (antes $140)
Políticas de devolución extendidas
–Amazon: compras entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre pueden devolverse hasta el 31 de enero de 2026.
–Macy’s: todo lo comprado del 6 de octubre al 31 de diciembre puede devolverse hasta el 31 de enero de 2026.
–Target: compras entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre tienen ventana extendida desde el 26 de diciembre; electrónicos hasta el 24 de enero de 2026.
–Walmart: la mayoría de compras entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre pueden devolverse hasta el 31 de enero.
