Black Friday 2025: ya puedes aprovechar las ofertas de Amazon, Walmart y Target

Las rebajas del Black Friday 2025 ya están activas en las principales tiendas de Estados Unidos, con miles de productos en tecnología, hogar, moda y entretenimiento alcanzando algunos de sus precios más bajos del año.

A continuación, presentamos una selección organizada por tienda con las ofertas más destacadas que ya puedes aprovechar.

Ofertas destacadas en Amazon

–Apple AirPods 4 – $69 (antes $129)

–Olanly Bathroom Rug – $9 (antes $15)

–PlayStation 5 Digital Edition – $399 (antes $500)

–Cozsinoor Bed Pillows 2-Pack – $36 (antes $120)

–Apple iPad 11″ – $274 (antes $349)

–Qinlianf 5-Outlet Extender – $9 (antes $13)

–Sinophant High-Waisted Leggings – $6 (antes $10)

–Koolaburra by Ugg Burree Slipper – $45 (antes $75)

–Lego Harry Potter Advent Calendar – $31 (antes $45)

–Saker Mini Chainsaw – $28 (antes $50)

–Anrabess 2-Piece Lounge Set – $38 (antes $46)

–National Tree Company Christmas Tree 6.5 ft – $180 (antes $254)

Ofertas de Black Friday en Walmart

–Keurig K-Express Essentials Plus – $35 (antes $79)

–Tripcomp Hardside Luggage, set 3 piezas – $81 (antes $400)

–Ninja Creami – $149 (antes $199)

Ofertas de Target

–Apple AirPods 4 – $80

–PlayStation 5 Digital Edition – $400

–Lego Harry Potter Advent Calendar – $31

–Apple iPad 11″ – $280

Ofertas adicionales en otras tiendas

Lululemon

?Lululemon Align Leggings ? $49 (antes $98)

Kate Spade Outlet

?Kate Spade Lucy Medium L-Zip Wristlet ? $29 (antes $139)

Hoka

?Hoka Kawana 2 ? $99 (antes $140)

Políticas de devolución extendidas

–Amazon: compras entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre pueden devolverse hasta el 31 de enero de 2026.

–Macy’s: todo lo comprado del 6 de octubre al 31 de diciembre puede devolverse hasta el 31 de enero de 2026.

–Target: compras entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre tienen ventana extendida desde el 26 de diciembre; electrónicos hasta el 24 de enero de 2026.

–Walmart: la mayoría de compras entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre pueden devolverse hasta el 31 de enero.

