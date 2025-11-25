Coca-Cola confirma el regreso de la ‘Light Cherry’ en 2026

Coca-Cola Company confirmó el regreso permanente de la Coca-Cola Light Cherry para el año 2026. Esta estrategia responde a la demanda de los fanáticos, combinada con un aire de nostalgia, buscando cautivar a nuevos mercados.

La Coca-Cola Light Cherry regresa con la certeza de un producto ya probado. Fue lanzado por primera vez en 1986 como una opción dentro de la línea Diet Coke. La combinación de frescura clásica y un toque dulce de cereza la convirtió en un “culto favorito”. Fue descontinuada en 2020 y su regreso en 2026 supone que capitalizará el deseo preexistente y el entusiasmo viral en las redes sociales.

La noticia fue confirmada por el CEO, James Quincey, quien se refirió a la necesidad de lograr un crecimiento sólido a pesar de las presiones del mercado, durante la presentación de resultados del tercer trimestre de la compañía. Coca-Cola apuesta por impulsar las ventas con la Light Cherry, con la mira puesta en los resultados del tercer trimestre de 2026 en adelante.

El relanzamiento será un éxito, según los expertos en marketing, quienes advierten que se trata de un sabor amado con demanda incorporada. Consideran esta jugada como una estrategia inteligente y menos riesgosa durante los períodos de cautela en el gasto del consumidor.

En redes sociales ya comienza a estar presente en la conversación, generando opiniones entre los influenciadores como Snackolator. El experto en lanzamiento de producto reveló que la bebida estará disponible inicialmente en botellas de 20 onzas y paquetes de 12 latas. Sin embargo, aún no hay confirmación sobre si el formato de botella de 2 litros estará disponible, pero se espera una posible actualización.

Un lanzamiento esperado

A mediados de junio, Economic Times informó del posible regreso de la Coca-Cola Light Cherry en 2025. Sin embargo, no se tenía confirmación oficial de Coca-Cola. El análisis ofrecido por dicho medio se basaba en un informe que consideraba el relanzamiento del producto ante la creciente tendencia de bienestar y salud que domina el mercado actual.

Al traer de vuelta la Coca-Cola Light Cherry, la marca no solo apela a la nostalgia, sino que estratégicamente amplía su portafolio de bebidas bajas en azúcar y calorías.

Esta línea de acción de Coca-Cola es consistente con lanzamientos recientes orientados a la salud. Como recordatorio, la compañía lanzó en el mes de febrero el producto Simply Pop, una bebida diseñada para consumidores conscientes que ofrece:

Menos Azúcar : Elaborada con entre el 25 % y 30 % de jugo de fruta concentrado, sin azúcares añadidos .

: Elaborada con entre el 25 % y 30 % de . Beneficios Adicionales : Incorpora prebióticos , alineándose con el interés por la salud intestinal .

: Incorpora , alineándose con el interés por la . Amplia Variedad: Se vende en cinco sabores distintos, incluyendo fresa y piña con mango, ponche de frutas, lima, y ponche de cítricos.

