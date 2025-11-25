Emiten orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo

Un tribunal de Tailandia ha emitido una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de la Organización Miss Universo. La empresaria tailandesa está relacionada con un supuesto caso de fraude por valor cercano a un millón de euros del conglomerado JKN Global Group.

Según el medio tailandés The Nation, Jakrajutatip no asistió a la corte de Bangkok donde estaba prevista la audiencia de sentencia del caso.

La Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia confirmó investigaciones contra la empresaria y su hermana, Pimuma Jakrajutatip. La magnate tailandesa ha sido acusada de “cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas” sobre los estados financieros del conglomerado JKN en 2023, según informó EFE.

Jakrajutatip es la principal accionista de JKN Global Group, que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por $20 millones a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York.

La empresaria renunció a su cargo de directora de JKN en junio, tras el inicio de las investigaciones en su contra de la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia. En ese momento trascendió que a las hermanas se les acusa de cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas, según detalla el comunicado de la compañía.

Además se les acusa de no mantener registros contables y estados financieros completos, precisos y veraces sobre el primer trimestre de 2024, cuando JKN vendió el 50% de las acciones de Miss Universo al mexicano Raúl Rocha, actual presidente del certamen de belleza.

Aunque Jakkaphong ya no es la directora de JKN, la magnate tailandesa se mantuvo cerca de la organización Miss Universo hasta finales de octubre, pero en noviembre dejó de ser vista en público.

