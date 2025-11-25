FBI entrevistará a legisladores que aparecen en video donde instan a rechazar “órdenes ilegales”

Los demócratas que aparecen en el video publicado en redes sociales en donde le piden a las fuerzas armadas y agentes de inteligencia a no obedecer “órdenes ilegales”, serán entrevistas por el FBI, según confirmaron a la agencia The Associated Press. Esto sucede un día después, de que el Pentágono pidiera investigar al senador Mark Kelly, quien también aparece en el video.

El Departamento de Defensa informó que realizará una investigación exhaustiva al senador Mark Kelly quien podría enfrentarse a un juicio militar. El secretario Pete Hegseth señaló que “el video de los ‘Seis Sediciosos’ fue despreciable, imprudente y falso”.

El senador demócrata Mark Kelly, será investigado por posibles violaciones de la ley militar. “Animar a nuestros guerreros a ignorar las órdenes de sus comandantes socava por completo el buen orden y disciplina”, añadió Hegseth.

Last night, the FBI's Counterterrorism Division appeared to open an inquiry into me in response to a video President Trump did not like.



The President directing the FBI to target us is exactly why we made this video in the first place. He believes in weaponizing the federal… — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 25, 2025

No se van a dejar intimidar

Ahora, los legisladores que también realizaron el video, podrían ser investigados por el FBI.

“El presidente Trump está utilizando al FBI como herramienta para intimidar y acosar a los miembros del Congreso. Ayer, el FBI contactó a los Sargentos de Armas de la Cámara de Representantes y del Senado para solicitar entrevistas”, declararon cuatro demócratas en un comunicado, informó AP.

La senadora Elissa Slotkin habló con la prensa y expresó “la división antiterrorista del FBI envió una nota a los miembros del Congreso, indicando que están abriendo lo que parece ser una investigación contra nosotros seis”.

Los demócratas añadieron en su declaración que “ninguna cantidad de intimidación o acoso nos impedirá jamás hacer nuestro trabajo y honrar nuestra Constitución”.

El senador Kelly contestó a Hegseth

El senador Mark Kelly contestó a través de X, su inconformidad sobre la decisión que tomará el secretario Hegseth y se dirigió al presidente Trump.

We want to speak directly to members of the Military and the Intelligence Community.



The American people need you to stand up for our laws and our Constitution.



Don’t give up the ship. pic.twitter.com/N8lW0EpQ7r — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 18, 2025

“No voy a permitir que Donald Trump ni Pete Hegseth me intimiden y me impidan hacer mi trabajo, incluyendo la supervisión de esta administración”, declaró.

Kelly señaló que: “Si Trump intenta intimidarme, no funcionará. He dado demasiado a nuestro país como para que me silencien unos abusadores que se preocupan más por el poder que por la Constitución”.

Los seis legisladores demócratas que aparecen en el vídeo han servido en el ejército o han sido parte de la comunidad de inteligencia.

