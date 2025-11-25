Mamdani nombró a más de 400 aliados para lograr “cambios tangibles” en su transición a la alcaldía de Nueva York

Zohran Mamdani ya ha nombrado a más de 400 personas para 17 comités de transición que le ayudarán a asumir la alcaldía de Nueva York el 1 de enero.

Mamdani anunció los comités y sus miembros el lunes en Central Park, afirmando que desempeñarán un papel clave en la preparación de su administración para abordar los desafíos de asequibilidad de la ciudad, incluida la vivienda y el cuidado infantil, entre otros problemas urgentes, resumió amNY.

Los comités asesorarán sobre posibles nombramientos en el Ayuntamiento, así como sobre los problemas actuales y las políticas para abordarlos. Abarcan los sectores vivienda, transporte, seguridad comunitaria, desarrollo económico, operaciones gubernamentales, justicia para inmigrantes y tecnología, entre otros. Mamdani también está incorporando comités de justicia laboral y organización comunitaria, que no han formado parte de transiciones de alcalde anteriores, destacó ABC News.

“Más de 400 neoyorquinos se están uniendo a nuestros Comités de Transición, todos motivados por la urgencia de abordar nuestra crisis de asequibilidad”, escribió Mamdani anoche en Twitter/X.

El equipo de transición reúne a asistentes sociales para personas sin hogar, promotores inmobiliarios, líderes sindicales y organizadores comunitarios. Mamdani afirmó ayer estar decidido a recabar opiniones de todo el espectro político y económico.

“Los neoyorquinos han depositado muchas esperanzas y expectativas en este nuevo rumbo que nos han elegido para trazar”, declaró Mamdani. “Esperamos que el Ayuntamiento pueda generar resultados que generen cambios tangibles en la vida de los trabajadores de estos cinco distritos”.

Menos de un mes después de ganar la alcaldía el 4 de noviembre, el equipo de transición de Mamdani ha recibido más de 70,000 currículums para trabajar en su gobierno municipal.

Bhairavi Desai, directora de la Alianza de Trabajadores de Taxis (NYTWA), preside el proyectado nuevo comité de justicia laboral. “En una ciudad con industrias de turismo, servicios y hostelería que valen miles de millones, la clase trabajadora -que se compone principalmente de personas de color e inmigrantes- realiza el trabajo que permite el descanso y el ocio. Esa labor, esa dedicación a la excelencia para nuestra ciudad, debe ser tratada con respeto”, declaró Desai.

El anuncio del lunes se produjo tres días después de la muy comentada visita de Mamdani a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump, luego de meses de controversia e insultos mutuos.