Nueva York envía la mayoría de los cheques de reembolso por inflación a residentes elegibles

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó este martes que la mayoría de los cheques de reembolso por inflación ya se han enviado por correo a los residentes elegibles del estado, como parte de las medidas aprobadas en el presupuesto estatal de este año, reportó PIX11.

Los montos de los cheques varían entre $150 y $400 dólares, dependiendo de la situación de cada contribuyente.

El presupuesto estatal destinó un total de $2.2 mil millones de dólares para este programa, beneficiando a aproximadamente 8,2 millones de neoyorquinos, indicó Hochul.

En la ciudad de Nueva York, más de 3.5 millones de personas cumplen los requisitos para recibir el reembolso. Solo en Long Island se estima que 1.2 millones de residentes son elegibles.

Por su parte, en el valle central de Hudson se contabilizan 924,000 beneficiarios.

El reembolso no es la única iniciativa de la gobernadora para aliviar los gastos de los neoyorquinos.

Hochul también señaló que, a partir de enero, las familias con niños menores de 4 años podrán recibir hasta $1,000 dólares adicionales a través del crédito fiscal por hijo ampliado.

Para aquellos que aún no han recibido su cheque, la funcionaria aseguró que no deben preocuparse. Afirmó que el Departamento de Impuestos del Estado continúa identificando a contribuyentes elegibles y prevé enviar pequeñas cantidades de cheques adicionales en las próximas semanas.

