Nueva York salvaje: joven muere acuchillado y golpeado con bate cerca de Times Sq, meca turística mundial

Daevon Silva, joven de 23 años, murió golpeado con un bate y apuñalado cerca de Times Square (NYC), meca turística y teatral de fama mundial.

El crimen sucedió la madrugada del lunes y la Policía de Nueva York busca a tres sospechosos. Silva fue golpeado con un bate de béisbol y apuñalado en la espalda y el muslo derecho poco después de la 1 a.m. del lunes cerca de la calle 49 y la 7ma Avenida, en lo que, según las fuentes, podría tratarse de un ataque relacionado con drogas. Silva no tenía problemas con la ley en Nueva York, pero sí antecedentes penales leves en Rhode Island,

El joven, que según la policía tenía domicilio en Pawtucket (Rhode Island), fue trasladado de urgencia al Bellevue Hospital, donde lo declararon muerto. Al menos uno de los tres sospechosos y la víctima se conocían, y una disputa derivó en la violencia mortal, según las fuentes. Un cuchillo fue recuperado en la escena.

El crimen dejó conmocionados a algunos turistas en Nueva York. “Es un poco inquietante oír que están apuñalando a la gente”, declaró un visitante de San Francisco a CBS News. “La verdad es que no es lo que quiero oír en mi primera vez en Nueva York”.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Recientemente Kris Boyd, jugador de los New York Jets de 29 años, resultó herido de bala en Midtown, frente a un club la madrugada del 16 de noviembre. Además, Gibson Winters (39), quien salió de una prisión federal hace tres años, fue asesinado a tiros afuera de una discoteca en Hell’s Kitchen la madrugada del domingo, informó ABC News.

En la comisaría de Midtown Norte se han producido 5 homicidios este año -uno más que en 2024- hasta el 16 de noviembre, y las agresiones graves han aumentado 11.6% interanual, según las cifras del Departamento de Policía de Nueva York, destacó New York Post.

En agosto tres personas, incluyendo un hombre de 65 años, fueron hospitalizadas después de que un joven presuntamente le disparara a un rival en Times Square.

NYPD celebró una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.