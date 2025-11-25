Ofertas de Walmart por Black Friday: adornos navideños bajan de $158 a $65
Walmart activa rebajas fuertes en adornos navideños por Black Friday con árboles, coronas e inflables que bajan de precio de forma notable
El Black Friday ha llegado con fuerza a Walmart con los adornos navideños, que ahora tienen grandes rebajas que superan hasta el 50% de descuento.
Desde árboles preiluminados hasta figuras inflables gigantes y coronas para exteriores, las rebajas abarcan productos para interiores y exteriores.
Te compartimos una lista detallada con cada producto, su descripción, precio regular, descuento y precio final durante la venta.
12 adornos navideños en Walmart con rebajas por Black Friday
1. Muñeco de Nieve Inflable de 5 pies con luces LED giratorias
Inflable resistente para patio, con iluminación LED rotatoria.
- Precio original: $69.99
- Descuento: $42.00
- Precio de oferta: $27.99
2. Árbol de Navidad Artificial de 7.5 pies con efecto nevado y luces cálidas
Árbol delgado estilo lápiz, preiluminado y con ramas flocadas.
- Precio original: $139.97
- Descuento: $59.98
- Precio de oferta: $79.99
3. Inflable de 7 pies (Gingerbread Man y Árbol de Navidad)
Decoración de gran tamaño para exteriores con dos figuras navideñas.
- Precio original: $99.99
- Descuento: $64.00
- Precio de oferta: $35.99
4. Árbol Artificial Costway de 6 pies preiluminado
Modelo con bisagras y 350 luces LED distribuidas en todo el follaje.
- Precio original: $179.00
- Descuento: $113.11
- Precio de oferta: $65.89
5. Set de Ciervos 2D iluminados (3 piezas) – Best Choice Products
Decoración exterior en tono dorado con 175 luces LED.
- Precio original: $157.99
- Descuento: $93.00
- Precio de oferta: $64.99
6. Pack de 12 luces solares tipo bastón de caramelo
Decoración solar impermeable con ocho modos de iluminación.
- Precio original: $69.99
- Descuento: $48.00
- Precio de oferta: $21.99
7. Govee luces exteriores permanentes RGBIC (100 pies)
Tira de iluminación avanzada con 72 luces, diseñada para uso exterior.
- Precio original: $249.00
- Descuento: $73.00
- Precio de oferta: $176.00
8. Santa Claus Inflable de 9 pies en globo aerostático
Figura preiluminada de gran tamaño, perfecta para patios amplios.
- Precio original: $99.99
- Descuento: $50.00
- Precio de oferta: $49.99
9. Corona Navideña de 48 pulgadas con 250 luces multicolores
Corona de gran tamaño con 714 puntas y luces integradas.
- Precio original: $185.99
- Descuento: $91.00
- Precio de oferta: $94.99
10. Guirnalda flocada de 6 pies con luces LED RGBW
Guirnalda decorativa preiluminada con efecto nevado.
- Precio original: $69.99
- Descuento: $20.00
- Precio de oferta: $49.99
11. Set de dos arbolitos de 24.5 pulgadas para caminos exteriores
Incluye luces LED, bayas, conos de pino y adornos.
- Precio original: $86.99
- Descuento: $47.00
- Precio de oferta: $39.99
12. Corona Navideña de 36 pulgadas para exteriores con 120 luces LED
Corona metálica preiluminada en tonos verde y rojo.
- Precio original: $133.99
- Descuento: $69.00
- Precio de oferta: $64.99