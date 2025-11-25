window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Ofertas de Walmart por Black Friday: adornos navideños bajan de $158 a $65

Walmart activa rebajas fuertes en adornos navideños por Black Friday con árboles, coronas e inflables que bajan de precio de forma notable

Los adornos navideños en Walmart presentan hasta 50% de descuento, algunos con envío gratis.

Los adornos navideños en Walmart presentan hasta 50% de descuento, algunos con envío gratis. Crédito: ZikG | Shutterstock

Avatar de Alberto Daniel Barboza

Por  Alberto Daniel Barboza

El Black Friday ha llegado con fuerza a Walmart con los adornos navideños, que ahora tienen grandes rebajas que superan hasta el 50% de descuento.

Desde árboles preiluminados hasta figuras inflables gigantes y coronas para exteriores, las rebajas abarcan productos para interiores y exteriores.

Te compartimos una lista detallada con cada producto, su descripción, precio regular, descuento y precio final durante la venta.

12 adornos navideños en Walmart con rebajas por Black Friday

1. Muñeco de Nieve Inflable de 5 pies con luces LED giratorias

Inflable resistente para patio, con iluminación LED rotatoria.

  • Precio original: $69.99
  • Descuento: $42.00
  • Precio de oferta: $27.99

2. Árbol de Navidad Artificial de 7.5 pies con efecto nevado y luces cálidas

Árbol delgado estilo lápiz, preiluminado y con ramas flocadas.

  • Precio original: $139.97
  • Descuento: $59.98
  • Precio de oferta: $79.99

3. Inflable de 7 pies (Gingerbread Man y Árbol de Navidad)

Decoración de gran tamaño para exteriores con dos figuras navideñas.

  • Precio original: $99.99
  • Descuento: $64.00
  • Precio de oferta: $35.99

4. Árbol Artificial Costway de 6 pies preiluminado

Modelo con bisagras y 350 luces LED distribuidas en todo el follaje.

  • Precio original: $179.00
  • Descuento: $113.11
  • Precio de oferta: $65.89

5. Set de Ciervos 2D iluminados (3 piezas) – Best Choice Products

Decoración exterior en tono dorado con 175 luces LED.

  • Precio original: $157.99
  • Descuento: $93.00
  • Precio de oferta: $64.99

6. Pack de 12 luces solares tipo bastón de caramelo

Decoración solar impermeable con ocho modos de iluminación.

  • Precio original: $69.99
  • Descuento: $48.00
  • Precio de oferta: $21.99

7. Govee luces exteriores permanentes RGBIC (100 pies)

Tira de iluminación avanzada con 72 luces, diseñada para uso exterior.

  • Precio original: $249.00
  • Descuento: $73.00
  • Precio de oferta: $176.00

8. Santa Claus Inflable de 9 pies en globo aerostático

Figura preiluminada de gran tamaño, perfecta para patios amplios.

  • Precio original: $99.99
  • Descuento: $50.00
  • Precio de oferta: $49.99

9. Corona Navideña de 48 pulgadas con 250 luces multicolores

Corona de gran tamaño con 714 puntas y luces integradas.

  • Precio original: $185.99
  • Descuento: $91.00
  • Precio de oferta: $94.99

10. Guirnalda flocada de 6 pies con luces LED RGBW

Guirnalda decorativa preiluminada con efecto nevado.

  • Precio original: $69.99
  • Descuento: $20.00
  • Precio de oferta: $49.99

11. Set de dos arbolitos de 24.5 pulgadas para caminos exteriores

Incluye luces LED, bayas, conos de pino y adornos.

  • Precio original: $86.99
  • Descuento: $47.00
  • Precio de oferta: $39.99

12. Corona Navideña de 36 pulgadas para exteriores con 120 luces LED

Corona metálica preiluminada en tonos verde y rojo.

  • Precio original: $133.99
  • Descuento: $69.00
  • Precio de oferta: $64.99

En esta nota

Walmart Black Friday
Trending
Contenido Patrocinado
Trending