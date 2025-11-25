Trump indulta a dos pavos por Acción de Gracias con burlas a Biden y otros demócratas

El presidente Donald Trump volvió este martes a protagonizar el tradicional indulto de pavos por Acción de Gracias, una ceremonia que utilizó para desplegar su humor político y lanzar nuevas burlas contra sus rivales.

En esta ocasión, las aves salvadas fueron Gobble y Waddle, dos pavos de Carolina del Norte que el mandatario presentó ante la prensa desde la Rosaleda, un espacio que remodeló durante su primer mandato.

Trump comenzó anunciando el perdón “incondicional” de Gobble, que permanecía sobre un podio frente al público, mientras que explicó que Waddle, designado como suplente, no estaba presente. El presidente bromeó con “fingir” su asistencia para mantener la tradición intacta.

Durante el acto, Trump retomó una de sus líneas de ataque político contra el expresidente Joe Biden, asegurando entre risas que invalidaba los indultos otorgados el año pasado por su antecesor porque, según él, se firmaron con un “bolígrafo automático”.

También sostuvo que Peach y Blossom —los pavos de 2023 perdonados por Biden— estaban camino a ser “procesados”, aunque finalmente decidió perdonarlos igualmente.

El mandatario no dejó pasar la ocasión para ironizar sobre la posibilidad de nombrar a los pavos “Chuck” y “Nancy”, en referencia a Chuck Schumer y Nancy Pelosi, para luego rematar que, de haber sido así, “nunca los indultaría”.

Más adelante, retomó algunos de sus temas habituales —inmigración, criminalidad y críticas a gobernadores demócratas— y se burló del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker.

“Me niego a hablar de que es un gordo desaliñado”, dijo Trump, y luego añadió: “A mí también me gustaría perder unos kilos, por cierto”.

Las aves indultadas

Las dos aves indultadas, de plumaje blanco y cabeza azul, fueron seleccionadas en el concurso anual organizado por la Federación Nacional del Pavo.

Como marca la tradición, pasaron la noche previa en un hotel cercano a la Casa Blanca y ahora vivirán el resto de sus días bajo el cuidado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

La ceremonia se celebra cada noviembre, una fecha en la que se sacrifican alrededor de 46 millones de pavos en Estados Unidos para la cena de Acción de Gracias.

Aunque los presidentes han recibido pavos como obsequio desde hace décadas, el indulto formal se consolidó en 1989, cuando George H. W. Bush decidió perdonar a uno en público tras una protesta ambientalista frente a la Casa Blanca.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: