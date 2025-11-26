Champions League: Arsenal vence 3-1 al Bayern y mantiene su paso perfecto en el torneo

El Arsenal sorprendió este miércoles al imponerse con autoridad 3-1 sobre el Bayern Múnich, su tradicional bestia negra en la última década, y se mantiene como el único equipo de la Champions League con cinco victorias en cinco partidos.

El conjunto de Mikel Arteta no se vio intimidado por la presencia de Manuel Neuer ni por la aparición del joven Lennart Karl, quien abrió el marcador para los bávaros. El Arsenal mostró su poderío con un dominio constante, plasmado en los goles de Jurrien Timber, de balón parado, el primero de Noni Madueke con la camiseta ‘gunner’ y la sentencia de Gabriel Martinelli.

El partido arrancó con intensidad táctica. Timber aprovechó un córner ejecutado por Bukayo Saka para adelantar al Arsenal con su duodécimo tanto a balón parado de la temporada. Sin embargo, Karl, de apenas 17 años, empató para el Bayern tras un balón preciso de Kimmich y una descarga de Gnabry, anotando el primer gol recibido por David Raya en esta Champions después de 380 minutos imbatido.

La segunda parte fue un monólogo ‘gunner’. El Arsenal generó numerosas ocasiones, con intentos de Bukayo Saka, Mikel Merino, Mosquera y Declan Rice, hasta que Madueke, ingresado por el lesionado Leandro Trossard, rompió la igualdad al aprovechar un centro de Riccardo Calafiori. Posteriormente, Martinelli sentenció tras un balón largo de Eberechi Eze, definiendo a puerta vacía tras sortear la salida kamikaze de Neuer.

Con este resultado, el Arsenal lidera la Champions con pleno de victorias y un saldo de catorce goles a favor y solo uno en contra. La afición celebró con entusiasmo, incluso cantándole a Harry Kane, exjugador del Tottenham: “Harry, ¿cuál es el resultado?”, mientras otros vitoreaban: “Fácil, muy fácil, líderes”.

Pese a la derrota, el Bayern se mantiene cuarto con 12 puntos y todavía tiene opciones de clasificación, enfrentando a Sporting de Portugal, Royale Union y PSV. Por su parte, el Arsenal buscará cerrar su fase de grupos enfrentando a Brujas, Inter de Milán y Kairat Almaty.

